Céu faz show do álbum Novelas no Sesc Belenzinho

Nos dias 14 e 15 de fevereiro, sexta e sábado, o Sesc Belenzinho apresenta show com a cantora Céu que acontece na Comedoria, às 20h30. Os ingressos estão disponíveis no portal sescsp.org.br e nas bilheterias físicas das unidades Sesc, a R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 18 (Credencial Sesc).

A cantora e compositora Céu faz um show baseado em seu sexto álbum de inéditas, Novela (2024). Neste disco despontam tecnologias ancestrais, bolero, ecos da soul music, rap, tendo, desde sempre, a diversidade da música brasileira no horizonte.

Com 7 discos lançados e 19 anos de carreira, Céu é considera uma das principais cantoras de sua geração. Vencedora de 3 Grammys Latinos e acumulando 8 indicações, ela é também uma das raras artistas nacionais a ter conquistado uma indicação ao prêmio americano. A música de Céu transcende fronteiras geográficas e se espalhou pelo mundo em filmes, séries e turnês que passaram pelas principais capitais mundiais e os mais renomados festivais do Brasil e afora.

Juntando-se a Céu no palco estará sua talentosa banda de músicos brasileiros, incluindo Lucas Martins no baixo, Sthé Araújo na percussão, Thomas Harres na bateria e Léo Mendes na guitarra. Juntos, eles darão vida às faixas do novo álbum, bem como seus diversos outros maiores sucessos.

Serviço

Show: Céu

Dias 14 e 15 de fevereiro. Sexta e sábado, às 20h30.

Valores: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada), R$ 18,00 (Credencial Sesc).

Ingressos à venda no portal sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Comedoria (650 lugares). Classificação: 14 anos. Duração: 90 min.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metro Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)