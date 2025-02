Poupatempo vence Prêmio iBest como melhor iniciativa digital na categoria Governo Estadual

O Poupatempo foi novamente reconhecido no Prêmio iBest 2024, sendo eleito como a melhor iniciativa digital do Brasil na categoria Governo Estadual – voto academia. Após ter vencido em 2023, o programa reafirma seu papel na modernização dos serviços públicos, atuando como referência em atendimento de qualidade.

Gerido pela Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD) e operacionalizado pela Prodesp, o Poupatempo é um dos instrumentos de transformação digital do Governo de SP, tornando, desde 2023, a prestação de serviços públicos cada vez mais ágeis, digitais e transparentes.

Como resultado, foram lançados o novo portal e o novo aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, o que ampliou significativamente a oferta de serviços digitais. Atualmente, são 4,3 mil opções disponíveis no portal, app, totens de autoatendimento e WhatsApp – pelo número (11) 95220-2974.

A cerimônia de premiação aconteceu em Porto Alegre (RS) e contou com a presença do subsecretário de Governo Digital, João Rodrigues, e dos diretores Thiago Waltz (Comercial) e Carlos Netto Vaz (Serviços ao Cidadão).

“O novo Poupatempo SP.GOV.BR sintetiza o trabalho que realizamos na SGGD para melhorar os serviços ao cidadão no Governo de SP e combater a burocracia. Este prêmio reconhece nosso esforço”, disse João Rodrigues, que representou o secretário de Gestão e Governo Digital, Caio Paes de Andrade, no evento.

Para Carlos Netto Vaz, o prêmio reflete o trabalho dedicado à população paulista. “Estamos empenhados em expandir a marca SP.GOV.BR e, de maneira prática e segura, oferecer cada vez mais serviços de qualidade a todos os cidadãos do estado”, afirmou.

Referência digital

Considerado o maior prêmio digital do Brasil, o iBest conta com votação popular e júri técnico/acadêmico. A premiação reconhece as melhores soluções e personalidades que se destacaram em mais de cem categorias no cenário digital, incluindo plataformas de comunicação, redes sociais, sites e aplicativos ao longo de 2024.