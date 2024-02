Poupatempo SP.GOV.BR é considerado melhor serviço digital em governos do Brasil

O Poupatempo – programa de atendimento ao cidadão paulista sob gestão da Secretaria de Gestão e Governo Digital do estado de São Paulo e operacionalizado pela empresa de processamento de dados do estado, Prodesp – foi considerado o melhor do Brasil na categoria “iniciativa digital em governos estaduais” do prêmio iBest 2023.

Desde janeiro de 2023, a Secretaria de Gestão e Governo Digital implantou no Poupatempo o projeto de transformação digital do Governo de São Paulo: SP.GOV.BR, aumentando em 297% o número de serviços digitais disponíveis aos cidadãos do estado, saltando de 294 serviços em dezembro de 2022, para 1.169 serviços públicos digitais em dezembro de 2023.

A cerimônia de premiação que consagrou os vencedores aconteceu nesta semana, na capital paulista, e contou com as presenças do Subsecretário de Governo Digital, Thiago Waltz, do presidente da Prodesp, Gileno Barreto, e do coordenador do programa Poupatempo Marcelo Alonso.

“Este prêmio coroa o trabalho do governador Tarcísio de Freitas, que iniciou em 2023 uma verdadeira revolução em transformação digital no Estado de São Paulo. Tanto que temos agora o Poupatempo SP.GOV.BR”, afirmou Caio Paes de Andrade, que implantou o projeto GOV.BR e ganhou 8 prêmios iBest – sendo 4 quando estava no Governo Federal (2019-22) e outros 4 no mercado privado.

Para Thiago Waltz, os prêmios demonstram um reconhecimento a este trabalho. “Temos atuado intensamente na marca SP.GOV.BR. É um trabalho sério e dedicado a toda população de São Paulo. Nosso objetivo é entregar cada vez mais serviços de qualidade a todos que vivem no Estado, de forma acessível, prática e segura”, disse Thiago Waltz ao receber o prêmio.

“Prodesp e a Secretaria de Gestão e Governo Digital trabalham arduamente para colocar serviços digitais de excelência à disposição da população de São Paulo”, completou Gileno.

Em 2023, o Governo de São Paulo publicou a Estratégia de Governo Digital do Estado, que norteia as ações de consolidação da transformação digital de São Paulo. Nela, segundo o decreto 67.799, publicado em 13 de julho, estão previstos sete princípios: disponibilidade, universalidade, automação, desburocratização, interoperabilidade, privacidade e segurança da informação e integridade.

Considerado o maior do país, o prêmio iBest conta com votação popular e júri técnico/acadêmico. São mais de cem categorias premiadas, com destaque para soluções ou pessoas que influenciaram ou tiveram alta relevância digital em plataformas de comunicação, redes sociais, sites e aplicativos no ano de 2023.

Histórico

Em 2020, 2021 e 2022, o Poupatempo também chegou à etapa final do prêmio. Em 2020, foi eleito o melhor da mesma categoria “iniciativa digital em governos estaduais”, no júri acadêmico e em 2022, foi considerado o melhor do Brasil nas duas frentes de avaliação, júri acadêmico e voto popular.