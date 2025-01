Poupança registra saídas de R$ 15 bilhões pelo quarto ano seguido

A caderneta de poupança apresentou saídas líquidas de R$ 15,467 bilhões em 2024, marcando o quarto ano consecutivo de fluxo negativo para esse tipo de investimento. No entanto, os dados divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira indicam que o montante de saques foi consideravelmente inferior aos R$ 87,819 bilhões registrados no ano anterior.

Meses de saldo positivo foram exceções em 2024

Durante o ano, apenas quatro meses mostraram depósitos líquidos na poupança: março, maio, junho e dezembro. Em dezembro, o valor depositado totalizou R$ 4,960 bilhões, representando o menor ingresso para esse mês desde 2015.

No que se refere ao Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), embora o último mês do ano tenha apresentado um saldo positivo de R$ 2,673 bilhões, o sistema acumulou saques que totalizaram R$ 21,718 bilhões ao longo do ano.

Setor rural mostra desempenho mais favorável

Em contraste, a caderneta de poupança rural teve um desempenho mais favorável em dezembro, com entradas de R$ 2,287 bilhões e um total líquido de depósitos que atingiu R$ 6,251 bilhões em 2024.

Atualmente, a rentabilidade da caderneta de poupança é composta pela taxa referencial (TR) mais uma remuneração fixa de 0,5% ao mês. Essa fórmula permanece válida enquanto a taxa Selic se mantiver acima de 8,5% ao ano; atualmente, a taxa básica de juros está fixada em 12,25% ao ano.