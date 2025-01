Confira dicas para organizar sua vida financeira em 2025

O início de um novo ano é o momento ideal para traçar metas e definir objetivos financeiros. Com planejamento, é possível negociar as dívidas, gerir melhor os seus recursos e poupar algum dinheiro para entrar em 2025 com tranquilidade e segurança. A supervisora de Cidadania Financeira do Instituto Sicoob, Louize Oliveira, listou algumas dicas, que podem ser conferidas abaixo.

Planejamento financeiro

Oliveira diz que o primeiro passo é colocar na ponta do lápis todas as contas familiares. “Já no começo de janeiro, alguns gastos ‘extras’ vão chegar, como IPVA, IPTU, material escolar para quem tem filhos, fatura do cartão de crédito pós-festas, além dos demais boletos já comuns”, explica. É fundamental detalhar todas as suas despesas para entender o valor que de fato deve sair da conta no começo de ano.

Outra dica importante é evitar dívidas não planejadas. “O rotativo do cartão de crédito, por exemplo, costuma ter taxas de juros elevadas, o que pode fazer desandar as finanças nos próximos meses. Minha indicação é sempre se planejar antes de assumir uma obrigação financeira”.

Poupar dinheiro

Após a organização das contas do início do ano, Louize aponta que é necessário aprender, de fato, a guardar o dinheiro. “Este é o momento de refletir sobre os erros para não os repetir. O planejamento é essencial nesse momento. Mapeie suas receitas e despesas e comece a traçar metas para 2025 e, também, para os próximos anos. Defina um valor para investir mensalmente. Mesmo que pareça pouco, qualquer dinheiro investido já é um grande passo. Isso porque você desenvolverá o hábito de investir. Então, antes de se preocupar em ter ‘muito dinheiro investido’, preocupe-se em desenvolver hábitos saudáveis em relação às suas finanças”, ressalta.

Reserva de emergência

A supervisora orienta também a fazer uma reserva de emergência. “Essa reserva é diferente da poupança. Neste caso, o dinheiro será importante para cobrir despesas fixas ou extras, sem comprometer a sua renda em casos de imprevistos, como demissão ou problemas de saúde”, explica.

Investimento

Essa dica é para fazer o dinheiro render para projetos futuros. Seja para a realização de um sonho, como a compra de um imóvel ou uma viagem ao exterior, ou até para garantir um futuro financeiro mais tranquilo para a família. “Não precisa ter muito dinheiro para começar a investir. Isso, na verdade, se torna um hábito no dia a dia. Se precisar de auxílio, conheça o curso “Finanças Pessoais” da plataforma Se Liga Finanças ON. Um curso prático e gratuito que vai te ajudar com o planejamento financeiro e com os seus primeiros investimentos“. Acesse aqui e saiba mais.