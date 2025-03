Postos do Poupatempo em 12 cidades fecham nesta quarta-feira, dia 19 de março

Os postos do Poupatempo em 12 cidades (Álvares Machado, Cerquilho, Cravinhos, Cunha, Mogi Mirim, Novo Horizonte, Orlândia, Osvaldo Cruz, Ribeirão Pires, São José do Rio Pardo, São José do Rio Preto e São José dos Campos) ficarão fechados nesta quarta-feira, dia 19 março, por conta de feriados municipais.

Os atendimentos presenciais serão retomados na quinta-feira (20), mediante agendamento prévio de data e hora, obrigatório, sem nenhum custo, pelos canais eletrônicos.

Importante destacar que os serviços digitais seguirão mantidas no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, totens de autoatendimento ou ainda pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974. Entre as opções oferecidas à população estão a renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais, pesquisa de débitos de veículos, entre outros.

O app Poupatempo SP.GOV.BR faz parte da estratégia de transformação digital executada pela Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD) e pela Prodesp – Empresa de Tecnologia do Estado de São Paulo.

Confira os endereços das unidades:

• Álvares Machado: Avenida das Américas, n° 647, no Centro

• Cerquilho: Avenida Corradi II, n° 380, no Jardim Esplanada

* Cravinhos: Rua Cesário Motta, n° 194, no Centro

* Cunha: Rua Eduardo Querido, n° 18, no Centro

* Mogi-Mirim: Avenida Prof Adib Chaib, n° 2250, no Centro

* Novo Horizonte: Rua Sete de Setembro, n°736, no Centro

* Orlândia: Rua 1, n° 29, no Centro

* Osvaldo Cruz: Rua Salgado Filho, n° 553, no Centro

* Ribeirão Pires: Rua Ana Maria Rodriguez Fernandez de Lima, n° 65, no Jardim Itacolomy

• São José do Rio Pardo: Rua Treze de Maio, n° 612, no Centro

* São José do Rio Preto: Rua Antônio Godoy, n° 3033, no Centro

* São José dos Campos: Rua Andorra, n° 500, Shopping Jardim Oriente, no Jardim América

Todos os postos funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.