Poupatempo Santo André: serviços essenciais para o cidadão

O Poupatempo Santo André é uma das principais unidades de atendimento ao cidadão no ABC Paulista, oferecendo uma ampla variedade de serviços públicos de forma ágil e organizada. Desde a emissão de documentos até consultas e solicitações, o espaço é fundamental para facilitar o acesso da população a serviços essenciais.

Onde fica o Poupatempo Santo André?

Localizado no Atrium Shopping, na Avenida Industrial, 600, no bairro Jardim, o Poupatempo Santo André oferece fácil acesso tanto para quem utiliza transporte público quanto para quem prefere ir de carro. O local conta com estacionamento no próprio shopping, além de estar próximo a diversas linhas de ônibus que atendem a região.

A unidade é totalmente adaptada para atender pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, garantindo conforto e acessibilidade em todas as áreas.

Quais serviços estão disponíveis no Poupatempo Santo André?

O Poupatempo Santo André disponibiliza uma gama de serviços essenciais para os cidadãos, incluindo:

Documentos pessoais: Emissão de RG, CNH (primeira via, renovação e segunda via), Carteira de Trabalho Digital, CPF e atestado de antecedentes criminais.

Emissão de RG, CNH (primeira via, renovação e segunda via), Carteira de Trabalho Digital, CPF e atestado de antecedentes criminais. Veículos: Transferência de propriedade, licenciamento, emissão de CRV (Certificado de Registro de Veículo) e consulta de multas.

Transferência de propriedade, licenciamento, emissão de CRV (Certificado de Registro de Veículo) e consulta de multas. Serviços digitais: Auxílio na utilização de plataformas online para acessar serviços públicos como a Carteira Digital de Trânsito e o aplicativo Poupatempo Digital.

Auxílio na utilização de plataformas online para acessar serviços públicos como a Carteira Digital de Trânsito e o aplicativo Poupatempo Digital. Outros serviços: Atualização cadastral, desbloqueio de senha de acesso a serviços públicos e solicitação de segunda via de contas de água e energia.

A lista completa de serviços pode ser consultada no portal oficial do Poupatempo ou no aplicativo Poupatempo Digital.

Como agendar atendimento no Poupatempo Santo André?

Para garantir um atendimento eficiente, o Poupatempo Santo André funciona mediante agendamento prévio. O processo pode ser realizado de diferentes formas:

Pelo site oficial: Acesse www.poupatempo.sp.gov.br, selecione a unidade de Santo André e escolha o serviço desejado. Aplicativo Poupatempo Digital: Disponível para Android e iOS, permite agendar, consultar serviços e acompanhar solicitações em andamento. Telefone: Ligue para o número 0800 772 3633 (telefone fixo) ou (11) 2930-3650 (celular) para assistência e agendamentos.

É fundamental comparecer no horário agendado com os documentos necessários para evitar contratempos.

Quais são os horários de funcionamento do Poupatempo Santo André?

O Poupatempo Santo André opera em horários diferenciados durante a semana e aos sábados:

Segunda a sexta-feira: das 9h às 19h.

das 9h às 19h. Sábados: das 9h às 13h.

Recomenda-se verificar a disponibilidade de horários específicos para cada serviço através do portal ou aplicativo.

O Poupatempo Santo André atende sem agendamento?

Atualmente, o atendimento presencial sem agendamento prévio não está disponível. Todos os serviços requerem agendamento antecipado para organizar o fluxo de pessoas e garantir a segurança dos usuários e funcionários. Em casos de emergência ou dúvidas, o contato com a central de atendimento é a melhor opção.

Quais documentos são necessários para cada serviço no Poupatempo Santo André?

A documentação exigida varia de acordo com o serviço solicitado. Alguns exemplos incluem:

Emissão de RG: Documento original com foto, certidão de nascimento ou casamento (original e cópia).

Documento original com foto, certidão de nascimento ou casamento (original e cópia). Renovação de CNH: CNH atual, comprovante de residência e pagamento da taxa de serviço.

CNH atual, comprovante de residência e pagamento da taxa de serviço. Licenciamento de veículo: Documento do carro (CRV ou CRLV) e comprovante de pagamento do IPVA.

A lista completa está disponível no portal Poupatempo e no aplicativo Poupatempo Digital.

Como tirar a segunda via de documentos no Poupatempo Santo André?

Para solicitar a segunda via de documentos como RG, CNH ou CPF, siga estas etapas:

Realize o agendamento online ou pelo aplicativo. Compareça ao Poupatempo Santo André no horário marcado com os documentos necessários. Efetue o pagamento das taxas, quando aplicável.

Os prazos de entrega variam de acordo com o documento solicitado e podem ser acompanhados online.

Serviços digitais do Poupatempo Santo André

Muitos serviços oferecidos pelo Poupatempo Santo André estão disponíveis de forma digital, proporcionando mais conveniência e economia de tempo. Entre os principais estão:

Emissão de Atestado de Antecedentes Criminais.

Consulta de débitos de veículos.

Segunda via de contas de serviços públicos.

A plataforma digital permite resolver diversas demandas sem a necessidade de deslocamento até a unidade.

O Poupatempo Santo André oferece atendimento preferencial?

Sim, o Poupatempo Santo André oferece atendimento prioritário para:

Pessoas com deficiência.

Idosos com 60 anos ou mais.

Gestantes e lactantes.

Pessoas com crianças de colo.

É importante mencionar a necessidade do atendimento prioritário no momento do agendamento.

Por que utilizar o Poupatempo Santo André?

O Poupatempo Santo André se destaca pela eficiência e comodidade no acesso a serviços públicos essenciais. Com infraestrutura moderna e uma variedade de serviços digitais, a unidade é fundamental para atender as demandas da população com agilidade e segurança.

Para mais informações, agendamentos e serviços disponíveis, acesse o site oficial do Poupatempo ou utilize o aplicativo Poupatempo Digital.

Outras unidades do Poupatempo próximas a Santo André

Se você está na região do Grande ABC, pode contar também com outras unidades do Poupatempo próximas:

Poupatempo São Bernardo do Campo: Localizado no Shopping Metrópole.

Localizado no Shopping Metrópole. Poupatempo Mauá: No Mauá Plaza Shopping, oferecendo serviços semelhantes.

Essas unidades ampliam o acesso a serviços públicos para moradores de diferentes cidades da região.