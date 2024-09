Posto de Coleta de Sangue de Mauá amplia o horário de funcionamento

Mauá, desde março de 2023, conta com um Posto de Coleta de Sangue viabilizado pela Prefeitura e administrado pela Colsan (Associação Beneficente de Coleta de Sangue). Nesta semana, a equipe do Posto de Coleta emitiu um alerta para o nível baixo do estoque que abastece nove hospitais da região, entre os quais o Hospital de Clínicas Dr Radamés Nardini. Por isso vai estender o horário de funcionamento da unidade de Mauá que passará a ser das 7h30 às 13h. O objetivo é aumentar o número de doações diárias, uma vez que a disponibilidade de alguns fatores sanguíneos é suficiente para no máximo três dias. Por isso, é muito importante que quem puder, doe sangue.

Na rede de hospitais atendidas pela Colsan, existe uma preocupação real para o cancelamento de cirurgias eletivas, por conta da baixa quantidade de sangue disponível, que serviria para suprir casos de emergência e transfusão.

Os níveis mais críticos, ou seja, que necessitam urgentemente de doadores, são os tipos sanguíneos de fator negativo: A, B, AB e O. Além disso, também requer atenção especial o estoque de O positivo.

Lembrando que, para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos (a primeira coleta antes dos 60 anos), pesar acima de 50 kg, estar em boas condições de saúde e alimentado, porém evitar refeições gordurosas três horas antes. Por isso é realizada a triagem do candidato.

O material recebido é encaminhado para o hemocentro da Colsan, em São Bernardo do Campo. E rende hemocomponentes como concentrado de hemácias, de plaquetas, plasma fresco congelado e crioprecipitado, enviados a hospitais públicos do Grande ABC. Ou seja, cada bolsa de sangue pode ajudar a salvar até quatro vidas.

Serviço

O horário de funcionamento do Posto de Coleta de Sangue de Mauá é de segunda a sábado, das 7h30 às 13h. A doação poderá ser agendada pelo aplicativo COLSAN, que pode ser baixado na Google Play Store e Apple Play Store. Existe a opção sem a marcação da coleta, por ordem de chegada no local. O posto conta com médico, enfermeiro, captadora, técnico em enfermagem e recepcionista, além de apoio operacional. O endereço do Posto de Coleta de Mauá fica na rua Luís Lacava, 229, Vila Bocaina.

No local é necessário apresentar documento oficial e original de identidade com foto contendo CPF e dentro do prazo de validade (RG, carteira profissional ou de habilitação). Menores de 18 anos, acompanhados de adulto, deverão levar o Termo de Autorização de doação preenchido, com firma reconhecida em cartório e RG (original e cópia) de ambos. Outras informações podem ser obtidas no link: https://colsan.org.br/site/doador/requisitos-para-doacao/.