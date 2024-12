Pós-venda amplia liderança da luminator no Brasil e América Latina 

A Luminator Brasil, especializada em tecnologias de transporte para ônibus e trens e líder no País no fornecimento de itinerários eletrônicos, investiu em 2024 para ampliar e aperfeiçoar o relacionamento com seus clientes, com atendimento das solicitações em até 24 horas nas principais cidades brasileiras e de países da América Latina, como Chile e México, entre outros. Esse programa está proporcionando benefícios e ganhos significativos nas operações das frotas de ônibus dos clientes pela maior disponibilidade de veículos em operação.

“Um dos maiores desafios no fornecimento para os operadores de transporte público é a agilidade e precisão nos serviços de pós-venda, pois os ônibus precisam estar disponíveis para utilização todo o tempo. Por isso, investimos e desenvolvemos um programa para atendimento em até 24 horas das demandas dos nossos clientes nas principais cidades do Brasil e América Latina, com ganhos de eficiência, agilidade e na disponibilidade dos veículos”, destaca Guilherme Demore, diretor da Luminator Brasil.

Além do atendimento e presença no Brasil e na América Latina por intermédio de representantes da marca, a Luminator aperfeiçoou sua rede para também ampliar a disponibilidade de peças de reposição e oferecer treinamentos presenciais contínuos nas garagens dos cientes, com técnicos e especialistas em reparos eletrônicos e em programação. Essa conexão direta tem permitido aos profissionais das operadoras ampliar o conhecimento sobre os produtos, facilitar a identificação de possíveis problemas e a sua rápida e eficiente solução.

“A necessidade de um elevado padrão de qualidade nos serviços do transporte público nunca foi tão premente. Passou a ser uma exigência tanto dos usuários quando dos operadores. E para atender a essa nova realidade, todas as empresas que fazem parte do setor precisam investir e evoluir para que o passageiro seja o maior beneficiado”, finaliza Demore.

A Luminator Brasil faz parte do Luminator Technology Group, líder no mercado mundial no fornecimento de sistemas de informação para passageiros, com produtos como o Itinerário Eletrônico, Sistema de Próxima Parada, Telas TFT, e soluções de segurança, como Sistemas Multiplex e de câmeras CCTV. Com unidade em Caxias do Sul, a empresa trabalha para crescer mais de 10% em 2024, consolidar a sua presença e liderança em alguns países da América Latina, onde tem como principais clientes fabricantes de ônibus, operadoras de transporte público urbano e rodoviário, além de outros clientes no modal Rail.