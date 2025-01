Porto mantém desempenho e vence na estreia da VP Racing

Quem esteve no circuito de Daytona, na Flórida, presenciou um espetáculo de habilidade e emoção na prova de abertura da temporada 2025 da VP Racing Sportscar Challenge, competição organizada pela IMSA (International Motor Sport Association). O piloto brasileiro Kiko Porto foi o grande protagonista ao vencer a primeira corrida do fim de semana, a bordo de seu Toyota GR Supra GT4 EVO2, número 8, na categoria GSX.

Kiko começou o fim de semana em alta, liderando os treinos livres e garantindo a pole position. Durante a corrida, ele enfrentou a forte pressão do carro número 76, pilotado por Steven Clemons. O duelo foi intenso, e Clemons conseguiu ultrapassar o brasileiro faltando 27 minutos para o final. No entanto, em um desfecho espetacular para Kiko, Clemons enfrentou problemas mecânicos na última curva, permitindo que Kiko reassumisse a liderança e cruzasse a linha de chegada em primeiro.

“Assim acabou nossa primeira corrida na VP Challenge. Estou muito, muito contente com a oportunidade. Só tenho que agradecer à equipe Rafa Racing por estar proporcionando isso, à equipe Toyota, Gazoo Racing que está comigo e fez esse carro sensacional. A gente teve um probleminha de ‘pace’, chegamos a perder 3,5 segundos de ‘pace’. A gente vai ver o que aconteceu, mas Deus decidiu que fosse a nossa hora e na última volta acabei conseguindo ir para a primeira posição. Então, vou celebrar com a família e com os amigos que vieram aqui, me dar essa energia. Amanhã tem mais!”, destacou Kiko.

O pernambucano já se prepara para voltar à pista neste domingo (19), na segunda corrida da etapa inaugural da VP Racing Sportscar Challenge. A prova, com duração de 45 minutos, está programada para começar às 13h20 no horário da Flórida (15h20 pelo horário de Brasília), e promete mais emoção para os fãs de automobilismo.