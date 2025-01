Brasileiro Kiko Porto estreia com melhor tempo na pista de Daytona, a bordo do Toyota GR

Os motores já rugem em Daytona, na Flórida, onde o lendário autódromo recebe a primeira etapa da VP Racing SportsCar Challenge, parte do calendário da IMSA (International Motor Sport Association). Entre os destaques do fim de semana, o pernambucano Kiko Porto (Banco Daycoval / MC Games / Equipe: Rafa Racing) brilhou em sua estreia na competição, ao liderar o primeiro treino livre com o tempo de 1:53.858, a bordo do Toyota GR Supra número 8 da equipe Rafa Racing.

“Foi uma sensação incrível estar em um carro tão potente e em um circuito tão icônico como Daytona. Começamos muito bem, mas sabemos que ainda temos muito trabalho pela frente”, analisou Kiko, que está competindo na categoria GSX, composta por outros 15 pilotos. No total, somando as categorias P3 e GTDX, 35 carros protagonizam o espetáculo de velocidade neste fim de semana.

A performance de Kiko no primeiro treino impressionou a equipe Rafa Racing, que tem grande tradição nas competições de turismo e endurance. O brasileiro demonstrou rápido entrosamento com o Toyota GR Supra e soube explorar ao máximo o potencial do carro em sua primeira experiência no exigente circuito norte-americano.

Ainda nesta sexta-feira (17), Kiko Porto terá o segundo treino livre às 17h20 (horário da Flórida), 19h20 no Brasil. No sábado (18), o treino classificatório está marcado para as 8h40 locais, 10h40 no horário de Brasília, seguido pela primeira corrida às 14h (16h no Brasil). No domingo (19), a segunda prova, que encerra o fim de semana, terá início às 13h20 (15h20 no Brasil).

Kiko Porto encara o desafio com a determinação de sempre e a confiança de quem sabe que pode alcançar resultados ainda mais expressivos. “É apenas o começo de um trabalho que pode render frutos muito positivos. Estou empolgado e focado para extrair o máximo de cada sessão”, destacou o piloto, que leva a bandeira brasileira às pistas da IMSA em grande estilo.