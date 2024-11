Kiko Porto encerra temporada com destaque no Lamborghini World Finals

O piloto pernambucano Kiko Porto (Banco Daycoval / MC Games / Equipe: Ansa Motorsports) brilhou no encerramento da temporada 2024 do Lamborghini Super Trofeo com uma performance consistente durante o World Finals, disputado no Circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. Ao lado de seu parceiro de equipe, o francês Nico Jamin, Kiko garantiu dois resultados expressivos em meio a um grid extremamente competitivo, com 40 carros, na categoria PRO.

A bordo do carro número 104 da equipe ANSA Motorsport, Kiko Porto teve um desempenho sólido desde os treinos classificatórios, realizados no sábado (16). A dupla conquistou a nona posição para a primeira corrida e largou da oitava fila para a segunda prova. Apesar de desafios naturais de um evento global, Kiko e Jamin mostraram regularidade e trabalho em equipe.

Na primeira corrida, também no sábado, os dois mantiveram a posição inicial e cruzaram a linha de chegada em nono. Já na prova de domingo (17), eles protagonizaram um show de habilidade e estratégia, ganhando nove posições ao longo dos 50 minutos de disputa, fechando em sétimo lugar. As ultrapassagens precisas e o ritmo constante confirmaram o potencial do brasileiro em sua estreia no Lamborghini World Finals.

“Encerrar minha primeira temporada no Lamborghini Super Trofeo com uma participação no World Finals e conquistar um Top 10 é algo muito especial. Essas provas exigiram muito de nós, mas acredito que entregamos o máximo que podíamos no momento. Foi uma experiência que vou levar para sempre”, avaliou Kiko Porto.

Na semana anterior, durante a última etapa do Lamborghini Super Trofeo North America, Kiko e Nico garantiram a terceira colocação na classificação geral da categoria PRO. “Ficar no pódio da temporada em minha estreia foi um marco pessoal. Agora, é hora de começar a planejar 2025. Quero continuar nessa trajetória, me desenvolvendo e conquistando ainda mais”, destacou o piloto, que já vislumbra novos desafios no próximo ano.

Com os resultados sólidos e o aprendizado acumulado em 2024, Kiko Porto entra na offseason cheio de expectativas. Nas próximas semanas, as novidades sobre o planejamento de sua temporada 2025 devem ser anunciadas, trazendo ainda mais emoção e desafios para o piloto pernambucano no cenário internacional do automobilismo.