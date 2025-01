Porto domina treinos livres em Daytona e mira pole na estreia da VP Racing Challenge

O piloto brasileiro Kiko Porto (Banco Daycoval / MC Games / Equipe: Rafa Racing) começou a temporada da IMSA VP Racing Sportscar Challenge com o pé direito. Nesta sexta-feira (17), no lendário circuito de Daytona, na Flórida, o pernambucano foi o mais rápido nas duas sessões de treinos livres da categoria GSX, conduzindo o Toyota GR Supra GT4 EVO2 da equipe Rafa Racing. Na primeira sessão, Kiko marcou 1:53.858, e na segunda, mesmo com condições de pista diferentes, cravou 1:54.269, consolidando-se como o piloto da categoria no fim de semana.

“Foi um começo de trabalho muito positivo com a Rafa Racing. Fiquei muito satisfeito com o desempenho do carro e com o nosso ritmo. Liderar os dois treinos foi importante, mas sei que amanhã é um novo dia. Precisamos manter o foco e trabalhar ainda mais para alcançar nossos objetivos”, destacou Kiko, reforçando a necessidade de concentração para manter a performance no alto nível.

O sábado (18) reserva desafios decisivos para o piloto. A classificação, prevista para às 8h40 no horário local (10h40 no Brasil), será a primeira oportunidade de Kiko Porto transformar sua velocidade nos treinos em uma posição de largada favorável para a corrida 1, marcada para às 14h (16h no Brasil). Com um grid de 35 carros, somando as categorias GSX, P3 e GTDX, a expectativa é de muita disputa no traçado desafiador de Daytona.

O Toyota número 8 de Kiko Porto faz parte de uma competitiva categoria GSX, que conta com outros 15 pilotos no grid. O desafio, segundo o pernambucano, será manter a consistência e explorar ao máximo as capacidades do carro para garantir posições de destaque tanto na corrida de sábado quanto na de domingo.

A etapa inaugural da temporada será concluída neste domingo (19), com a corrida 2, marcada para às 13h20 no horário local (15h20 no Brasil). Para Kiko Porto, esta é mais uma oportunidade de mostrar seu talento no cenário internacional e iniciar 2025 com resultados sólidos em um campeonato de prestígio como o IMSA VP Racing Sportscar Challenge.