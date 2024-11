“Portas para Transformação”: Senac mostra como o ensino profissional pode mudar vidas

O Senac lançou nesta segunda-feira, 11 de novembro, sua mais nova campanha publicitária. É um convite ao público para que perceba o Senac como agente transformador de vidas. A campanha mostra que ao oferecer uma educação profissional de excelência, o Senac abre as portas para grandes oportunidades, seja em um novo emprego, no crescimento profissional, abrindo o próprio negócio ou até mesmo conquistando o mundo.

Com o mote “Portas para Transformação”, a campanha começou a ser veiculada nacionalmente em comerciais na TV, nas versões de 30 e 60 segundos, e pode ser vista nos canais fechados: Globonews, SporTV e Viva. Está presente também no mobiliário urbano de todas as capitais do país.

Com uma abordagem moderna e emocional, a campanha mostra por que o Senac é a principal instituição de educação do Brasil voltada para o setor de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E reafirma o compromisso da instituição com uma formação profissional de qualidade alinhada às necessidades do mercado de trabalho e às aspirações de tantos brasileiros que buscam capacitação profissional, maior renda e melhoria de vida.

“Promovemos qualificação, inclusão e formação completa. Nossa missão é abrir portas para o futuro, proporcionando a todos os brasileiros, sem distinção, capacitação de alta qualidade e novas perspectivas de geração de emprego e renda, apoiando suas lutas e conquistas, e enriquecendo suas experiências”, destaca José Roberto Tadros, presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac.