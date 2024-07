Por serviços de telemedicina, Campinas será premiada em Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes

Na era da transformação digital, a internet tem se tornado uma grande aliada para manter contato entre pessoas que estão fisicamente distantes. Essa modalidade de encontro virtual passou também a ser amplamente utilizada na medicina, onde pacientes se consultam com seus médicos sem precisar sair de casa.

Pela implementação desse serviço – a Telemedicina – na rede municipal de saúde, a cidade de Campinas foi selecionada para receber o título de Prefeitura Inovadora durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Metropolitana de Campinas, organizado pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Jaguariúna. O reconhecimento será entregue na próxima terça-feira (10) na Unifaj.

As inscrições são gratuitas para servidores públicos, universidades, entidades e vereadores e devem ser feitas pelo https://www.sympla.com.br/rcd.

Atualmente, a Secretaria de Saúde de Campinas oferece teleconsultas em 33 Centros de Saúde (CS), com uma média de mais de 165 atendimentos online por semana. Segundo Marcelle Benetti, Diretora do Departamento de Ensino, Pesquisa e Saúde Digital do município, a telemedicina promoveu uma dupla otimização de recursos, tanto dos usuários quanto dos profissionais de saúde.

“Os pacientes avaliados como baixo risco que optar pelo atendimento recebe um comprovante com o horário do atendimento online por WhatsApp ou SMS. Um pouco antes do horário, o paciente recebe um link para entrar na sala virtual com o médico, podendo se consultar do lugar que desejar”, explica a diretora. “Com essa modalidade, otimizamos o tempo do usuário e do profissional, evitando deslocamentos e tempo de espera, além de ampliarmos o diagnóstico precoce”, completa.

Antes, com a oferta do atendimento presencial, a maioria das especialidades recebia pacientes que poderiam ser conduzidos pela atenção primária. “Com a telessaúde, se tornou possível compartilhar exames de imagem e laboratoriais, avaliando todo o histórico do usuário”, destacou Marcelle, que será uma das painelistas do Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes de Jaguariúna. O case de sucesso de Campinas será apresentado às 15h20.

Para a seleção e o reconhecimento das Prefeituras Inovadoras, são considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública, como forma de melhorar a prestação de serviços e qualidade de vida do munícipe, e o impacto positivo no desenvolvimento das cidades.

Além de modelos implantados nos municípios, os gestores terão acesso às soluções disponíveis pela Sonner, iZeus e Portal de Compras Públicas.

Serviço:

Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Metropolitana de Campinas

10 de julho de 2024 – Jaguariúna

Local: Unifaj – Rua Amazonas, 504- Jardim Dom Bosco | Jaguariúna (SP)

Início: Das 8h às 17h

Inscrições gratuitas para servidores públicos: https://www.sympla.com.br/rcd

Informações pelo imprensa@redecidadedigital.com.br ou pelo WhatsApp (41) 3015-6812