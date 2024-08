Por que o número de casos de suicídio entre adolescentes cresceu no Brasil?

De acordo com a uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz Bahia)*, em parceria com pesquisadores de Harvard, a taxa de suicídio entre jovens cresceu 6% por ano no Brasil entre 2011 e 2022. Além disso, o número de autolesões notificadas também evoluiu nesse período em até 29% a mais.

Esses dados preocupantes mostram um cenário que precisa ser mais discutido no país. Segundo o psiquiatra com especialização em neurociências, Dr. Persio Ribeiro Gomes de Deus, existem diversas causas por trás desses aumentos nos últimos anos.

“O adolescente atual está sofrendo uma série de crises, como a hormonal, a de valores, a de temores do futuro, as emocionais, as relacionais, entre outras. E os antigos pilares de sustentação, muitas vezes, sequer estão a seu lado, como família, igreja, Estado. Por esse motivo, o jovem nunca esteve tão só como nesse período”, explica.

Gatilhos para evitar

Além de toda a situação de fragilidade, o psiquiatra alerta que existem situações em que falta apenas a gota d’água para levar o jovem a ter tendências ligadas ao suicídio, como casos de violência física, mental e sexual, de rejeição, de exclusão, de bullying e de frustração severa.

“E não podemos nos esquecer que, com a necessidade de sentir alívio, muitos fazem uso de drogas ou substâncias psicoativas que podem produzir alucinações, em busca de uma pausa da realidade e não da mera recreação”, adverte.

Outro ponto que pode contribuir com o aumento de casos de suicídio entre os jovens é o avanço tecnológico, que permite a esse público ter uma falsa realidade baseada nas redes sociais, onde todos são “felizes”, “ganham muito dinheiro”, “desfrutam de luxo e beleza”.

“Existem ainda grupos de ‘adolescentes deprimidos’ que compartilham e incentivam os demais a terem coragem de tirar a própria vida, ensinando técnicas de automutilação e compartilhando diversas maneiras para isso, o que é gravíssimo”, ressalta.

Sinais aparentes

É importante que familiares e amigos possam identificar os sinais de um adolescente com tendências suicidas. O Dr. Persio Ribeiro Gomes de Deus cita como sinais o fato de esse jovem sempre estar em isolamento, ficando trancado no quarto, diminuindo as relações interpessoais e mudando de comportamento com tristeza, ansiedade e angústia.

“Não é raro apresentarem mudanças no humor também, como irritabilidade e impulsividade. Alteração de hábitos e queda de rendimento escolar também requerem atenção nesses casos”, pondera.

Apoio é fundamental

Segundo o psiquiatra, a melhor forma de auxiliar na prevenção de casos de suicídio na adolescência é se mostrar presente e próximo ao jovem, tentando entender suas mensagens por meio das mudanças nele ocorridas, as crises, a dor e o sofrimento.

“Busque tempo para ouvi-lo, converse com ele, estenda a mão da ajuda e demonstre compreensão e afeto. Nunca dê uma postura crítica e de cobrança, pois tal ação irá isolá-lo mais ainda. Mostre interesse sincero e integral, com acolhimento”, recomenda.

A melhor forma de lidar com essa questão é optar também pela conquista de um espaço de confiança junto ao adolescente, apresentando novas possibilidades de vida para enfrentar as crises atuais.

“Reforce que todos temos crises, mas elas são períodos transitórios em nossas vidas, e com ajuda, tudo pode ser superado. Tente também incentivá-lo a praticar exercícios físicos ou uma atividade esportiva, a valorizar a vida espiritual e a descobrir atividades artísticas”, sugere o psiquiatra.

Em casos de urgência, ligue 188- C.V.V – Centro de Valorização à Vida. O CVV promove apoio emocional e prevenção do suicídio, com atendimentos gratuitos a qualquer pessoa.

https://portal.fiocruz.br/noticia/2024/02/estudo-aponta-que-taxas-de-suicidio-e-autolesoes-aumentam-no-brasil