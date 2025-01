Por que o calor está tão intenso em São Paulo?

De acordo com informações da Climatempo, temperaturas que alcançaram até 39°C foram registradas em diversas localidades do litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo na última segunda-feira, 20.

A semana tem sido marcada por um calor intenso nos estados do Sudeste brasileiro, com temperaturas elevadas logo nas primeiras horas do dia. Conforme os dados da Climatempo, das dez maiores temperaturas registradas no Brasil até a tarde dessa segunda-feira, a maioria foi observada em áreas litorâneas próximas à Serra do Mar. A previsão meteorológica indica que esse quadro de calor deverá persistir nos próximos dias.

Entenda o fenômeno do aquecimento adiabático

A empresa explica que o fenômeno conhecido como aquecimento adiabático ocorre naturalmente em regiões montanhosas e pode se manifestar durante todo o ano. Esse aumento de temperatura é resultado da descida do ar pelas montanhas, impulsionada pelos ventos. “Quando o vento sopra de noroeste, entre São Paulo e a Baixada Santista, observamos uma diferença de altitude de quase 800 metros. Assim, se a temperatura na capital está em torno de 30°C, ao descer para o litoral, onde o ar se aquece cerca de 1°C a cada 100 metros, a temperatura pode alcançar aproximadamente 38°C”, detalha a Climatempo.

Esse tipo de aquecimento é particularmente acentuado em situações pré-frontais, ou seja, antes da chegada de uma frente fria. Na segunda-feira citada, os ventos provenientes do norte/noroeste ganharam força e dominaram quase todo o Sul e Sudeste do país, devido à formação de uma frente fria associada a um ciclone extratropical no Sul do Brasil.

Defesa Civil emite alerta para altas temperaturas e chuvas

Em resposta a esse quadro extremo de calor, a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta nessa segunda-feira sobre a possibilidade de altas temperaturas e chuvas em várias regiões do território paulista. As previsões indicam que algumas cidades nas partes oeste e norte do Estado poderão registrar máximas de até 38°C, enquanto na capital e região metropolitana as temperaturas devem oscilar em torno dos 34°C.