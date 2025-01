Cuidados essenciais para evitar desidratação em meio ao calor intenso

O calor intenso que se aproxima nesta temporada de verão brasileiro exige atenção especial à saúde, especialmente no que diz respeito à hidratação. O professor Jhonathan Andrade, nutricionista e docente do UniCuritiba, alerta sobre os riscos da desidratação.

Com temperaturas recordes, a necessidade de cuidados se torna ainda mais evidente. Andrade enfatiza que a água desempenha um papel fundamental na termorregulação do corpo humano. A falta de hidratação pode resultar em fraqueza, dor de cabeça e até consequências fatais em casos extremos.

O professor destaca que a sede deve ser vista como um sinal de alerta do organismo e recomenda a ingestão regular de líquidos antes mesmo da sensação de sede aparecer. “A insuficiência na ingestão de água agrava a situação, especialmente quando aliada à exposição ao sol e atividades físicas durante os períodos mais quentes do dia”, adverte.

Populações vulneráveis, como crianças e idosos, são particularmente suscetíveis à desidratação. Sinais como sede excessiva, cansaço e tontura devem ser monitorados com cuidado. Em situações mais severas, pode ocorrer queda da pressão arterial, desmaios ou até convulsões. A privação prolongada de água pode levar à falência de órgãos e morte.

Segundo o especialista, a recomendação geral é de um consumo diário entre 2 a 3 litros de água, variando conforme idade e gênero. Para uma medida mais específica, indica-se a ingestão diária de 30 a 35 ml por quilo do peso corporal. “Para uma pessoa que pesa 70 kg, isso se traduz em aproximadamente 2.100 a 2.450 ml por dia”, esclarece Andrade.

Além da hidratação adequada, o nutricionista sugere que as pessoas estejam sempre preparadas com garrafinhas de água e aproveitem sucos naturais ou água de coco como alternativas refrescantes. Para aqueles que têm dificuldade em manter-se hidratados, ele recomenda adicionar frutas e ervas à água, tornando-a mais atrativa.

A alimentação durante o verão também deve ser leve e refrescante. Andrade aconselha o consumo de frutas ricas em água, como melancia e abacaxi, além de vegetais como pepino e brócolis cozidos. Esses alimentos não apenas promovem hidratação mas também contribuem para a sensação de frescor corporal.

No entanto, é preciso evitar frituras, alimentos muito salgados e bebidas alcoólicas. Os primeiros podem sobrecarregar o sistema digestivo e prejudicar a regulação térmica do corpo. O sal em excesso aumenta a retenção hídrica e pode provocar desconforto físico.

As bebidas alcoólicas são particularmente problemáticas durante o verão. Andrade observa que seu consumo tende a aumentar nesta época do ano, porém alerta sobre os riscos associados: “O álcool favorece a desidratação e pode intensificar sintomas como dor de cabeça e fadiga“. Ele recomenda moderação na escolha dos dias para consumo de bebidas alcoólicas e sugere intercalar sua ingestão com água.

Em suma, tanto a hidratação quanto uma alimentação balanceada são cruciais para garantir um verão saudável.