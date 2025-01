Por que Michelle e Eduardo Bolsonaro não puderam entrar no Capitólio?

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ambos do PL, viajaram aos Estados Unidos para marcar presença na cerimônia de posse do presidente Donald Trump, que ocorreu na última segunda-feira (20). A viagem tinha como propósito representar o ex-presidente Jair Bolsonaro, cujo passaporte está retido desde 2024 devido a investigações da Polícia Federal relacionadas a uma possível tentativa de golpe nas eleições de 2022.

O motivo da ausência no Capitólio

Apesar de estarem em solo americano, Michelle e Eduardo não puderam comparecer à cerimônia de posse no Capitólio, local tradicionalmente reservado para a posse do presidente dos Estados Unidos. Em vez disso, optaram por acompanhar o evento do Capital One Arena, um estádio destinado a basquete e hóquei. Segundo Eduardo Bolsonaro, a decisão de não ir ao Capitólio se deu por conta das condições climáticas adversas, incluindo um frio extremo que dificultou a realização da posse naquele local.

Eduardo explicou: “A cerimônia foi transferida para a Rotunda do Capitólio, onde apenas parlamentares desacompanhados de seus cônjuges, alguns ministros, CEOs de empresas estratégicas e líderes internacionais puderam participar. Já outros convidados, incluindo o presidente do Paraguai e líderes de partidos europeus, foram direcionados ao Capital One Arena, onde Trump fez seus primeiros discursos e assinou decretos”.

Os compromissos e a diplomacia brasileira

Apesar de não estarem na cerimônia principal, Eduardo ressaltou que Jair Bolsonaro recebeu um tratamento especial, com um assento reservado ao lado de outros líderes conservadores internacionais. Ele também mencionou que a diplomacia brasileira, durante o governo Bolsonaro, conseguiu colocar o Brasil em uma posição privilegiada, sendo reconhecido por sua proximidade com a administração Trump.

Eventos sociais e relações com figuras de Trump

Durante sua estadia nos Estados Unidos, Michelle e Eduardo Bolsonaro participaram de eventos sociais importantes, como o Candlelight Dinner e o Starlight Ball, onde fortaleceram seus laços com figuras políticas e empresariais ligadas a Trump. No Starlight Ball, Michelle fez questão de levar uma foto de seu marido, e o ex-ministro Gilson Machado compartilhou o momento nas redes sociais, destacando: “Representando o Capitão. Vale mais do que mil palavras”.

A presença de figuras influentes na posse

A cerimônia de posse de Donald Trump contou com a presença de diversas personalidades influentes, como Elon Musk (CEO da Tesla), Jeff Bezos (fundador da Amazon), Mark Zuckerberg (líder da Meta), além de líderes políticos como Joe Biden e Kamala Harris. A representação oficial do Brasil ficou a cargo da embaixadora Maria Luiza Viotti.