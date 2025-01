Bolsonaro diz que Michelle o representará na posse de Trump

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou, na tarde desta quinta-feira, 16, que sua esposa, Michelle Bolsonaro, representará sua ausência na cerimônia de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Essa decisão ocorreu após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ter negado a devolução do passaporte de Bolsonaro, o que impediu sua viagem.

Bolsonaro lamenta ausência e destaca amizade com Trump

Em entrevista ao programa Faroeste à Brasileira, transmitido pelo canal da Revista Oeste no YouTube, o ex-mandatário mencionou que seus filhos, Flávio e Eduardo, também estarão presentes no evento. “No sábado de manhã, aqui do aeroporto de Brasília, tem um voo para os Estados Unidos. Minha esposa vai para lá. Ela vai ter um tratamento bastante especial lá pela consideração que o presidente Trump tem para comigo. Uma amizade construída ao longo de dois anos“, afirmou Bolsonaro.

O ex-presidente expressou seu orgulho por ter recebido o convite e anunciou que seus advogados estão preparando um recurso contra a decisão do STF. Além disso, ele revelou que já havia agendado compromissos com líderes internacionais para a semana seguinte antes da negativa de seu pedido.

Críticas à decisão do STF e impacto internacional

“Eu acho que o Presidente Trump não vai ficar satisfeito [com a minha ausência], até pelos motivos do impedimento, levando-se em conta outros precedentes. Eu não sou réu em nada. Acredito que isso não é bom para o Brasil, a ausência da minha presença. […] Ele gostaria de apertar minha mão também, senão não teria me convidado“, concluiu Bolsonaro, demonstrando seu descontentamento com a situação.