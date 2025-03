Por que investir na capacitação prática no turismo é essencial para o sucesso em 2025?

Não é novidade que o turismo é um setor dinâmico e cheio de particularidades. Porém, o que talvez ainda passe despercebido para muitos empresários é a velocidade com que as necessidades dos viajantes e do mercado mudam, exigindo uma preparação constante das equipes. Com a expectativa de que o turismo continue em recuperação e expansão, segundo projeções do Boletim Focus, acredito que 2025 será um ano decisivo para quem deseja se destacar no setor. E, para isso, a capacitação prática não é apenas recomendada — é essencial.

Por que a prática importa tanto? Simples: o turismo é uma indústria de experiências. Não se trata apenas de vender pacotes ou hospedagens, mas de garantir que todos tenha uma vivência memorável, do atendimento inicial ao pós-venda. Isso só é possível quando as equipes estão preparadas para lidar com diferentes situações e, mais importante, para resolver problemas de forma eficaz. Um treinamento teórico pode ensinar técnicas, mas é a prática que desenvolve habilidades.

Nos últimos anos, vimos grandes mudanças no comportamento do consumidor. Viajantes estão mais exigentes, valorizando personalização e atendimento ágil. Não há espaço para erros frequentes, especialmente em períodos de alta demanda, como feriados e grandes eventos. Para atender a essas expectativas, a equipe precisa de mais do que informações, e sim prática em situações reais.

Lembro de um caso de sucesso de uma empresa parceira no setor hoteleiro, que investiu em treinamentos práticos com simulações de atendimento em alta temporada. O resultado foi imediato: a taxa de reclamações caiu 40% e o índice de avaliações positivas em plataformas digitais disparou. Esse é o poder da capacitação prática. Quando os funcionários se sentem preparados para agir com segurança, a experiência do cliente melhora, e os resultados financeiros acompanham essa evolução.

Em um setor sujeito a crises e mudanças abruptas, como a pandemia nos ensinou, a adaptação rápida é um diferencial competitivo. A prática contínua ajuda as equipes a estarem prontas para lidar com imprevistos. O treinamento pontual, aquele feito uma vez por ano, já não é suficiente. A capacitação deve ser constante e envolver diferentes áreas, desde o atendimento até a gestão operacional.

A Fundação Getulio Vargas (FGV) aponta que empresas que investem em treinamento contínuo registram até 22% mais eficiência em suas operações. Isso acontece porque os funcionários não só adquirem conhecimento, mas também desenvolvem confiança para aplicá-lo. No turismo, isso significa conseguir reagir rapidamente a mudanças no roteiro de um cliente, atrasos em voos ou imprevistos em reservas de hotéis.

Um dos grandes desafios do setor é entregar um atendimento personalizado sem comprometer a agilidade. Aqui, a prática novamente se torna uma aliada. Em um treinamento teórico, os colaboradores aprendem que precisam oferecer um atendimento personalizado, mas, na prática, é durante as interações reais que eles descobrem como interpretar os sinais do cliente, entender suas preferências e agir de forma proativa.

Por exemplo, durante o treinamento prático em agências de turismo, os colaboradores podem ser expostos a situações reais de atendimento, como um cliente em busca de um pacote customizado de última hora. Esse tipo de experiência prática prepara o profissional para oferecer não apenas opções genéricas, mas sugestões ajustadas às expectativas do cliente, criando um diferencial competitivo.

O impacto financeiro da capacitação

Para aqueles que ainda encaram a capacitação como um custo, é importante destacar o impacto financeiro positivo que ela pode gerar. Não é coincidência que empresas com equipes bem preparadas tenham maiores taxas de fidelização e recomendação. Aqueles que estão satisfeitos retornam e recomendam o serviço, o que reduz os custos com aquisição de novos clientes. Além disso, um funcionário bem treinado comete menos erros, o que evita prejuízos operacionais.

Ainda de acordo com o Boletim, a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2025 é moderada, exigindo que empresas busquem eficiência máxima. Isso significa fazer mais com menos, e a capacitação prática é uma ferramenta fundamental para isso. Ao preparar suas equipes para entregarem o melhor atendimento possível, você reduz desperdícios, aumenta a satisfação do cliente e, por consequência, melhora a margem de lucro.

Investir em treinamento não traz resultados apenas no curto prazo. Empresas que priorizam a capacitação contínua criam uma cultura de aprendizado e inovação. Isso é essencial no turismo, onde tendências e preferências mudam rapidamente. Se o foco for apenas no presente, a empresa corre o risco de ficar para trás quando o mercado evoluir.

A capacitação também é uma forma de reter talentos. Profissionais que se sentem valorizados e veem oportunidades de crescimento tendem a permanecer na empresa, o que reduz a rotatividade e os custos relacionados à contratação e treinamento de novos funcionários.

Para mim, o caminho é claro: quem investir em treinamento prático e contínuo estará um passo à frente. E não se trata apenas de sobreviver, mas de prosperar. Afinal, no turismo, não basta atender às expectativas. É preciso superá-las.

Cleib Filho

Cleib Filho é CEO da 100 Limites Expedições, onde liderou a expansão da empresa no turismo de aventura, consolidando-a como referência no setor. Com uma carreira dedicada ao turismo, Cleib também atua como mentor de agentes de viagens, compartilhando seu know-how em palestras que abordam estratégias de sucesso e desenvolvimento no mercado de aventura, inspirando profissionais a fortalecerem suas atuações no setor.

