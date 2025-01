Por dois anos consecutivos, aluno do Objetivo conquista nota máxima em matemática no Enem

Alexandre Andrade de Almeida, aluno do Colégio Objetivo Integrado, acertou todas as 45 questões de Matemática do Enem 2024, com pontuação de 961,9, conquistando, assim, a nota máxima na área. A proeza deste ano veio somar-se a outra, em 2023, quando prestou como treineiro e alcançou igualmente a pontuação máxima também em Matemática.

Com apenas 17 anos, e hoje já concluída sua formação pelo Objetivo, Alexandre quer estudar Medicina. O futuro médico sagra-se um colecionador de vitórias estudantis: é de Alexandre o mérito da conquista de 110 premiações em olimpíadas científicas nacionais e internacionais, sendo dessas, 53 ouros, 27 pratas e 10 bronzes, entre muitas outras congratulações.

A média geral das provas apresentou um crescimento considerável: em 2024 foi registrada uma média de 546 pontos, superando os 543 pontos obtidos em 2023. O ministro celebrou esse aumento: “É uma boa notícia; quando mais alunos participam do exame normalmente há uma tendência à redução da média geral, mas conseguimos elevar esse índice.”

Em termos de áreas específicas avaliadas no exame: Linguagens e suas tecnologias obteve uma média de 528 pontos; Matemática e suas tecnologias alcançou média de 529; Ciências Humanas e suas tecnologias teve média de 517; enquanto Ciências da Natureza e suas tecnologias ficou com média de 495.