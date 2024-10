População terá transporte público gratuito no domingo de eleições

No próximo domingo (6), em razão do primeiro turno das eleições municipais, a utilização do transporte público será gratuita na cidade de São Paulo. O objetivo é facilitar o deslocamento da população às zonas eleitorais e, assim, assegurar o exercício democrático e colaborar para um processo eleitoral mais acessível e seguro.

Além dos ônibus municipais, que habitualmente já oferecem gratuidade aos domingos, a medida será válida para o metrô e trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O benefício também se estenderá aos ônibus intermunicipais da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) que transportam passageiros da região metropolitana para a capital, como, por exemplo, os veículos provenientes das cidades do ABC, Guarulhos e Osasco.

Nos ônibus basta entrar pela porta traseira e no caso do metrô e dos trens, as catracas estarão livres. Portanto, não é necessário encostar o cartão nas catracas. A Autopass orienta que os clientes não utilizem o TOP nos validadores para evitar cobranças de tarifas.

É recomendável que os passageiros fiquem atentos a seus horários e trajetos e planejem sua ida às urnas com antecedência.