População aprova serviços do Atende Fácil Saúde de SCS

Inaugurado em 2023, o Atende Fácil Saúde Pedro Kassab, em São Caetano do Sul, é uma unidade médica que reúne diversas especialidades com consultas e exames.

E, segundo divulgado pela Prefeitura, o equipamento foi responsável por realizar 38.927 atendimentos nas mais diversas especialidades, somente no mês de janeiro.

Diante disso, o ABCdoABC saiu às ruas do município, mais precisamente, em frente ao equipamento de Saúde, para ouvir a população.

Em sua grande maioria, o equipamento recebe aprovação, com exceção de questões pontuais, que você acompanha nos relatos dos moradores.

Maria Antonieta de Alvarenga Fernandes, do bairro Barcelona, rasgou elogios ao complexo e disse que utiliza com frequência

Antonio e a esposa Maria Antonieta, que utiliza com frequência o Atende Fácil Saúde Pedro Kassab

“Tudo que preciso, venho aqui, otorrino, principalmente, que eu tenho problema auditivo. E o que precisar, venho aqui”, elogia a munícipe, que perguntada se há demora, foi direta: “dentro do normal, no geral é muito bem atendido”, disse Maria.

O complexo de Saúde, considerado um dos mais modernos do país, conta com Centro de Especialidades com 19 consultórios, Fisioterapia, Núcleo de Telemedicina e Centro de Exames e Diagnóstico com ultrassom, tomografia, ecocardiograma e ressonância magnética.

A Samara Delafiori, do bairro Santa Maria, levou a filha para consulta e se sente satisfeita com todo o atendimento

Samara Delafiori foi levar a filha para marcar cirurgia das amígdalas

“Vamos passar no otorrino com minha filha, recentemente fizemos a consulta, no final do ano, para gente poder passar por uma cirurgia das amígdalas, e hoje está tendo o retorno com exame, então está sendo tudo muito rápido, hoje vamos saber a devolutiva sobre a cirurgia e estou supersatisfeita. Tudo feito em menos de três meses, estamos resolvendo tudo. Exames e consultas, tudo no Atende Fácil Saúde, tudo gratuito”, aprovou Samara.

Além de todos os serviços elencados acima, o Atende Fácil Saúde Pedro Kassab conta com a primeira farmácia pública 24 horas da região, que funciona os sete dias da semana, de forma ininterrupta.

A moradora Vânia, disse que sempre que precisa, a farmácia tem o medicamento

Vânia afirmou que de outubro ate dia 13 de fevereiro realizou 68 exames no complexo de Saúde

“Antibióticos, nunca procurei uma medicação e não encontrava, o atendimento é bem agilizado, é uma equipe bem grande de atendimento e paciente. Sofro de uma doença crônica chamada fibromialgia, meu tratamento é feito aqui, o que me deixa menos triste diante desta doença, é a agilidade nos atendimentos, do agendamento dos meus exames, a agora acabei de fazer oito tipos de exames em uma data só, então sou grata pela cidade que moro, por ter toda essa agilidade e preocupação com nossa saúde”, Vânia não poupa elogios à Municipalidade, que disse que já fez ultrassom, tomografia computadorizada, ressonância, exames de sangue e de outubro até o dia 13 de fevereiro já fez 68 exames, todos no Atende Fácil e gratuitos.

Katia Silva, do bairro Nova Gerty, por sua vez, saiu do local com um ar de desolação, e explicou o motivo

Katia disse que preferia que o atendimento de sua mãe fosse presencial

“Estou aqui para minha mãe, que passa pela Telemedicina com pneumologista, é rápido, mas acho que não é tão viável para o caso de saúde que eles atendem, acho que precisaria ser presencial, porque é um caso mais grave, né? É doença de pulmão, acho que deveria ser pessoalmente, e não pela Telemedicina”, pede a Sulsancaetanense, que conclui:

“Eu vim hoje para trocar a receita que a Dra. deu para pegar o remédio na farmácia 24 horas, mas, lá, o Estado não fornece as duas medicações, então a receita tinha que ser separada, por isso vim aqui, porém, não podem resolver hoje e pediram para deixar aqui e voltar na outra sexta-feira”, lamenta Katia.

Morador do bairro Fundação, Marcos Henrique foi visitar o ortopedista

Marcos foi passar por consulta com ortopedista no Atende Fácil Saúde Pedro Kassab

“Hoje, vim ver como está a coluna, vim trazer os exames para o médico dar uma olhada, os exames foram feitos pela Prefeitura aqui mesmo, no Atende Fácil”, disse ele, que elogiou o atendimento da farmácia 24 horas também.

Marcos Luiz, da Vila Gerty, foi verificar a saúde cardíaca

Marcos Luiz acabara de fazer exame cardiológico no Atende Fácil Saúde

“Vim fazer o exame cardiológico, acho que o atendimento melhorou bastante, só a marcação da consulta que está demorando um pouquinho. Estava aguardando me chamarem no Médico da Família desde outubro, esse é o problema, a demora muito grande nesse tempo aí, fora isso, o atendimento é super bom. A farmácia 24 horas é boa, às vezes falta um medicamento, mas na semana seguinte já estão repondo”, falou Marcos ao ABCdoABC.

A Prefeitura de São Caetano do Sul foi procurada pelo ABCdoABC e afirmou que precisa dos dados do paciente, como nome completo e data de nascimento, para levantar as informações e verificar o caso sobre o atendimento via Telemedicina, porém, a moradora afirmou que a picante é sua mãe e não entrou em detalhes sobre informações pessoais.

O conceito da Telemedicina é dar agilidade aos atendimentos, e tirar da espera àqueles pacientes que aguardavam para serem atendidos.