Atende Fácil Saúde se consolida como equipamento de excelência em São Caetano

“Nota mil. São Caetano é a cidade da Saúde“ A avaliação da aposentada Maria da Conceição, de 62 anos, é compartilhada por muitos outros pacientes que utilizam os serviços do Atende Fácil Saúde Pedro Kassab. Inaugurada em 2023, a unidade médica especializada se consolidou como equipamento público de excelência. Somente em janeiro foram 38.927 atendimentos, o que dá a dimensão de sua importância na vida do sul-caetanense.

O Atende Fácil Saúde é um dos mais modernos equipamentos públicos de Saúde do Brasil. Reúne Centro de Especialidades Médicas, com 19 consultórios, além de Fisioterapia e núcleo de Telemedicina; Centro de Exames e Diagnósticos com ultrassom, tomografia, ecocardiograma e ressonância magnética de última geração, entre outros; e a primeira farmácia pública 24h da região, que funciona os 7 dias da semana, ininterruptamente.

Diagnosticada com fibromatose na mão direita, Dona Maria realiza este e outros tratamentos no local. “Saindo daqui (da Fisioterapia) vou fazer raio-X do pé (tem joanete). Aqui tem médicos e profissionais muito bons. Vale muito mais que um convênio particular“, destacou a moradora do Bairro Barcelona.

Mais de 160 profissionais atuam no Atende Fácil Saúde, incluindo médicos especialistas, equipe de Enfermagem e funcionários de setores administrativos, entre outros.

“Eu falo do atendimento que recebo aqui e em outros equipamentos de Saúde de São Caetano, e minhas amigas ficam impressionadas. É excelente. Passo com clínico-geral, faço tratamento de enfisema pulmonar, exames cardiológicos. E todos os profissionais são muito bons comigo“, relata a massagista Jaqueline Ariz da Silva, de 48 anos, moradora do Centro.

Quem também só tem elogios ao Atende Fácil Saúde é Ellen Fortunato, de 35 anos. A moradora do Bairro Olímpico acompanha a mãe, Maria Crisantina, em tratamentos cardiológicos e neurológicos. “Antes tínhamos de ir para Santo André ou Diadema. Aqui não tem comparação. Além de muito mais perto, o atendimento é maravilhoso, com profissionais muito atenciosos. E o retorno é sempre rápido“, considerou.

O Atende Fácil Saúde fica na Avenida Senador Roberto Simonsen, 282, Centro. À exceção da Farmácia, que funciona ininterruptamente, os demais atendimentos, como consultas e exames, são de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, mediante agendamento.