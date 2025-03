Ponto Chic completa 103 anos

Um dos bares mais longevos da cidade de São Paulo, o Ponto Chic está chegando ao seu

aniversário de 103 anos no próximo dia 24 de março, fortalecendo ainda mais a relação

marcante com a capital paulista.

O Ponto Chic e a cidade de São Paulo

A história é próxima desde sua inauguração em 1922, no Largo do Paissandu, coincidindo com a

Semana de Arte Moderna, quando o local passou a ser frequentado por intelectuais, artistas,

modernistas e grandes celebridades como Mário de Andrade, Anita Malfatti, Monteiro Lobato

e tantos outros. Os alunos da Faculdade de Direito do Largo São Francisco também se tornaram

assíduos frequentadores.

O tradicional Bauru

Casimiro Pinto Neto foi um dos mais ilustres alunos da Faculdade de Direito do Largo São

Francisco e era cliente fiel do Ponto Chic. Por ter nascido em Bauru (SP), Casimiro carregou o

nome do município como apelido e, em 1937, foi o protagonista na criação do sanduíche que

seria o mais pedido da casa dali em diante. “Era um dia que eu estava com muita fome. Cheguei

para o sanduicheiro Carlos – hoje já falecido – e falei: Abre um pão francês, tira o miolo e bota

um pouco de queijo derretido dentro. Depois disso, o Carlos já ia fechando o pão e eu falei:

Calma, falta um pouco de albumina e proteína nisso. Bota umas fatias de roast beef junto com o queijo e ele já ia fechando de novo quando eu tornei a falar: Falta a vitamina, bota aí umas fatias de tomate“

Casimiro conta que quando eestava comendo o segundo sanduíche, chegou o “Quico”, Antonio Boccini Jr., pegou um pedaço do sanduíche e gostou. Aí Quico gritou para o garçom: “Me vê um desses do ‘bauru’“. Todos quando iam pedir falavam: Me vê um do “bauru” e assim ficou o nome para o sanduíche.

A criação de Casimiro fez muito sucesso, projetou a imagem da capital paulista em outros países

e virou patrimônio cultural imaterial do Estado de São Paulo em 2018 (lei n° 16.914/2018).

A receita do Bauru

A receita do Bauru leva fatias de rosbife, tomate, pepino em conserva, e quatro tipos de queijos

fundidos em banho-maria (queijo prato, estepe, gouda e suíço), preparados de um jeito único

no pão francês fresquinho e crocante.

Os chapeiros são treinados para manter o sabor e a originalidade, assim, geração após geração, quem visitar as lojas terá sempre a mesma experiência deliciosa ao provar o verdadeiro Bauru.

Algumas lanchonetes adicionaram aos seus cardápios elementos inspirados na receita do Bauru, difundindo ainda mais a fama do sanduíche ao redor do Brasil, mas o orginal é encontrado somente no Ponto Chic.

O sanduíche figura entre os 50 melhores do mundo, ocupando a 38ª posição em ranking do guia

gastronômico internacional TasteAtlas. Em 2023, foram vendidas cerca de 146 mil unidades.