Padaria Brasileira apresenta sua campanha de Verão

No clima da estação mais quente do ano, a Padaria Brasileira lança sua Campanha de Verão com combos especiais que prometem tornar a temporada ainda mais saborosa. Entre 20 de janeiro e 28 de fevereiro, os clientes que visitarem as unidades da rede podem desfrutar de combinações que incluem sucos naturais, lanches e salgados, com brindes refrescantes.

Pensando em diferentes paladares, a campanha traz opções de combos que combinam itens que são líderes de venda com sobremesas cheias de sabor. O objetivo da rede é o de oferecer um brinde especial para adoçar as refeições com um preço acessível. Os combos podem ser adquiridos a partir de 54,90 reais.

“Queremos oferecer experiências que combinem com o verão, valorizando os itens mais queridos do nosso cardápio. É uma forma de tornar a visita à Padaria Brasileira ainda mais especial, reforçando nosso compromisso com qualidade e sabor”, destaca Henrique Afonso Junior, diretor geral da Padaria Brasileira.

O primeiro combo traz os tradicionais salgados da Padaria Brasileira como destaque, fazem parte do combo opções como coxinha, risoles, croquete e bauru. Na compra de quatro unidades mais um suco natural, o brinde é uma bomba pequena de qualquer sabor.

Para os apaixonados pelo clássico lanche de padaria, a escolha pode ser entre os clássicos da linha Padoca, com opções como Churrasco com queijo, Americano e Linguiça Toscana. Os sanduíches da linha Premium também entram na promoção, com opções com o Champs Burger, Filé Mignon e Double Bacon. Para esse combo, comprando um sanduíche acompanhado de suco natural e batata pequena, o cliente ganha como um sorvete da Padaria Brasileira (75g), basta escolher o sabor.

A campanha é válida em todas as unidades da Padaria Brasileira, garantindo que os fãs da marca aproveitem a promoção. Para mais informações basta acessar o site oficial da rede.

Onde encontrar

Padaria Brasileira

Loja Vila – Rua Regente Feijó, 325 Vila Assunção – Santo André. Tel: (11) 4990-4142. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Loja Matriz – R. Santo André, 232, Vila. Assunção, Santo André, SP. Tel.: (11) 3757-2277. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Loja Jardim – R. das Figueiras, 664, B. Jardim, Santo André, SP. Tel.: (11) 4437-3545. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Loja Fórum – Av. José Caballero, 189, Vila Bastos, Santo André, SP. Tel.: (11) 4994-1027. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Loja Fláquer – R. Dr. Flaquer, 639, centro, São Bernardo, SP. Tel.: (11) 4337-1110. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30