Famosas coxinhas da Padaria Brasileira ganham novos sabores

Reconhecida internacionalmente por suas saborosas coxinhas, a Padaria Brasileira apresenta o lançamento de dois novos sabores do salgado que prometem conquistar ainda mais os amantes dessa iguaria. Os novos recheios, que são resultados da colaboração exclusiva com a Catupiry®, foram desenvolvidos pelo chef Richard Laporta.

“Inicialmente esses sabores foram criados em tamanho miniatura para estrelar a campanha especial em homenagem ao Dia da Coxinha. O sucesso foi gigante e resolvemos atender o pedido dos nossos clientes, trazendo os sabores Salmão com cream cheese e Carne com Catupiry® jalapeño no tamanho tradicional que fica disponível tempo limitado”, conta Henrique Afonso Junior, diretor geral da Padaria Brasileira.

Para o lançamento, a padaria preparou a campanha, intitulada “A melhor coxinha do mundo ganha 2 novos sabores”, que destaca o reconhecimento internacional do seu carro-chefe, que recebeu o prêmio Tasty Atlas de 2023.

A coxinha de Salmão com cream cheese traz uma combinação sofisticada de sabores, ideal para quem busca algo diferente e delicioso. O recheio combina o sabor único do salmão com a leveza do cream cheese, em equilíbrio com a massa leve e a casquinha crocante.

Já a coxinha de Carne com Catupiry® jalapeño une a suculência da carne preparada com um tempero especial com um toque picante, que envolvidos pela massa leve e o empanamento perfeito resultando em uma explosão de sabor inesquecível.

“Esse lançamento é mais uma prova do compromisso da Padaria Brasileira em oferecer produtos inovadores e de alta qualidade aos nossos clientes”, acrescenta Junior.

Os novos sabores, vendidos a 9,60 reais cada, já podem ser encontrados em todas as unidades da Padaria Brasileira. Além das novidades, as clássicas coxinhas de frango, frango com Catupiry®, Catupiry®, berinjela com tomate seco, carne louca e costelinha barbecue também continuam abrilhantando a vitrine de salgados.

Padaria Brasileira – No ano passado, a Padaria Brasileira completou sete décadas no mercado de panificação – surgiu em 1953, na cidade de Santo André. A linha de salgados foi lançada em 1962 e desde então incluiu em seu cardápio a famosa coxinha, premiada pelo site internacional Taste Atlas, como a melhor do mundo, no fim de fevereiro deste ano. A rede, que soma nove unidades, sendo três no formato Express, conta com mix de produtos, entre pães, bolos, doces, sopas, rotisserie e sorvetes – além dos sonhos de doce de leite, creme e Nutella®. Os pedidos podem ser feitos diretamente nas lojas, pelo site oficial (www.padariabrasileira.com.br), pelo IFood ou pelo app (encr.pw/deliveryPDB).

Onde encontrar

Padaria Brasileira

Loja Vila – Rua Regente Feijó, 325 Vila Assunção – Santo André. Tel: (11) 3262-2207. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Loja Matriz – R. Santo André, 232, Vila. Assunção, Santo André, SP. Tel.: (11) 3757-2277. Todos os dias das 6h40 às 22h20 e delivery das 08h às 20h30

Loja Jardim – R. das Figueiras, 664, B. Jardim, Santo André, SP. Tel.: (11) 4437-3545. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 20h30

Loja Fórum – Av. José Caballero, 189, Vila Bastos, Santo André, SP. Tel.: (11) 4994-1027. Todos os dias das 6h40 às 22h10.

Loja Fláquer – R. Dr. Flaquer, 639, centro, São Bernardo, SP. Tel.: (11) 4337-1110. Todos os dias das 6h40 às 22h20 e delivery das 08h às 20h30.