Polos UNICEU oferecem mais de 400 vagas em cursos de especialização

A Secretaria Municipal de Educação (SME) em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) oferece 420 vagas para cursos de pós-graduação em 9 polos da rede UNICEU. São especializações em Gestão Pública e Gestão Pública Municipal, Mídias na Educação e Alfabetização para Educandos com Deficiência, todos com ingresso ainda no segundo semestre de 2024.

As inscrições têm início dia 20/6, 24/6 e 26/6, respectivamente, para os cursos citados anteriormente. Confira, abaixo, mais detalhes sobre cada uma das especializações como polos oferecidos, número de vagas, público alvo, entre outras, e acesse os editais com as informações completas.

Os cursos de Especialização em Gestão Pública e Especialização em Gestão Pública Municipal ofertaram vagas para os seguintes polos da rede UniCEU:

Especialização em Gestão Pública

Itaquera (UniCEU Azul da Cor do Mar) – 30 vagas;

Jaraguá- Jardim Nardini (UniCEU Vila Atlântica) – 30 vagas;

Especialização em Gestão Pública Municipal

Jaraguá- Jardim Nardini (UniCEU Vila Atlântica) – 30 vagas;

Jardim São Carlos (UniCEU Parque São Carlos) – 30 vagas;

Interlagos (UniCEU Cidade Dutra) – 30 vagas;

Parque Bristol (UniCEU Parque Bristol) – 30 vagas.

Público-alvo: Pessoas que tenham graduação em qualquer área e vínculo na administração pública como agente público dos tipos administrativos e políticos até a data da matrícula.

Período de inscrições: das 10 horas do dia 20/06/2024 às 13 horas do dia 11/07/2024.

Clique aqui e acesse o edital

O Curso de Especialização em Mídias na Educação contempla os seguintes polos da rede UniCEU:

Jaraguá- Jardim Nardini (UniCEU Vila Atlântica) – 30 vagas;

Jardim São Carlos (UniCEU Parque São Carlos) – 30 vagas;

Interlagos (UniCEU Cidade Dutra) – 30 vagas;

Parque Bristol (UniCEU Parque Bristol) – 30 vagas.

Período de inscrições: das 10 horas do dia 24/06/2024 às 13 horas do dia 11/07/2024.

Clique aqui e acesse o edital

O Curso Especialização em Alfabetização para Educandos com Deficiência contemplou os seguintes polos da rede UniCEU:

Penha (UniCEU Vila Císper) – 30 vagas;

Butantã (UniCEU Jardim Esmeralda) – 30 vagas;

Brasilândia (UniCEU Jardim Paulistano) – 30 vagas;

Três Lagos (UniCEU Jardim Três Corações) – 30 vagas.

Público-alvo: Pessoas que tenham graduação em qualquer área até a data da matrícula.

Período de inscrições: das 10 horas do dia 26/06/2024 às 13 horas do dia 12/07/2024.

Clique aqui e acesse o edital