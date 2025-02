Policial do RJ é investigado após tirar selfie com rapper Oruam

A Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro iniciou uma investigação a respeito de um agente que foi flagrado em uma selfie com o rapper Oruam. As imagens, que foram compartilhadas pelo cantor nas redes sociais no dia 17 de janeiro, geraram controvérsia e chamaram a atenção da corporação.

Nas fotografias, Oruam aparece sem camisa ao lado do policial fardado, enquanto um outro agente e uma viatura da PM estão visíveis ao fundo. A postagem do cantor foi acompanhada pela legenda “Gângster do bem”, além de um emoticon de coração.

Após a divulgação da imagem, o policial foi convocado pela Corregedoria para prestar esclarecimentos sobre sua conduta. Até o momento, a identidade do agente não foi revelada. Em nota, a Polícia Militar informou que está analisando a situação e que o policial já apresentou sua versão dos fatos.

Fontes internas da PM confirmaram que a investigação se tornou necessária, visto que os policiais são proibidos de demonstrar entusiasmo ou se aproximar excessivamente de figuras públicas durante o horário de serviço.

O cantor Oruam, que possui mais de 13 milhões de ouvintes no Spotify, é conhecido por seu estilo musical que abrange funk, R&B e rap. Suas letras frequentemente abordam temas como ostentação e sexualidade, além de sua relação familiar com Marcinho VP, um notório traficante que cumpre pena por crimes graves, incluindo homicídio qualificado e tráfico de drogas.

Marcinho VP é associado à facção criminosa Comando Vermelho e enfrenta acusações adicionais pelo Ministério Público relacionadas à lavagem de dinheiro e associação criminosa. Recentemente, Oruam também gerou polêmica durante sua apresentação no festival Lollapalooza 2024, ao usar uma camiseta que pede liberdade para seu pai.