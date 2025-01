Vereadora acusa rapper Oruam de ameaças e difamação

Amanda Vettorazzo, recém-eleita vereadora da Câmara Municipal de São Paulo pelo União Brasil, fez uma grave acusação contra o rapper Oruam, registrando um boletim de ocorrência por supostas ameaças, injúria e difamação. O incidente veio à tona em um vídeo divulgado nas redes sociais na última quinta-feira, 23 de novembro.

Proposta de lei e reações

A situação surgiu após Vettorazzo propor um projeto de lei que visa proibir a administração municipal de contratar artistas que promovem mensagens relacionadas ao crime organizado e à violência. Em resposta, Oruam teria incitado seus seguidores a atacarem o perfil da vereadora nas redes sociais.

A parlamentar compartilhou capturas de tela de postagens em que Oruam convoca a sua “tropa do 22”, termo com conotações no meio policial. Essa gíria faz referência ao artigo 22 do Código Penal brasileiro, que trata da inimputabilidade de criminosos portadores de doenças mentais, mas também pode designar alguém como “maluco”.

Réplica do rapper

Oruam, por sua vez, retaliou publicamente. Em um vídeo, chamou Vettorazzo de “bobona”, “idiota” e “doente mental”, argumentando que suas músicas refletem sua vivência real. “Nós canta o que nós vive”, declarou o rapper, afirmando ainda que artistas de classes mais altas que fazem apologia ao crime não recebem as mesmas críticas.

Em seu desabafo nas redes sociais, Oruam compartilhou um trecho de uma de suas músicas, mencionando: “Mas de onde eu venho, de tanto apanhar, nós aprende a bater“. As declarações dividiram opiniões entre os internautas, gerando uma onda de apoio e críticas.

Trajetória e polêmica familiar

Oruam é filho de Marcinho VP, notório traficante e líder da facção Comando Vermelho, preso desde 2006. Sua trajetória artística inclui apresentações em grandes eventos, como o Rock in Rio e o festival Lollapalooza, onde no ano passado homenageou o pai vestindo uma camiseta com sua imagem e a palavra “liberdade“. Com quase 9 milhões de seguidores no Instagram, Oruam continua a ser uma figura influente na cena musical brasileira, ainda que envolta em controvérsias.