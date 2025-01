Policial Civil é afastado após ameaça a jornalista da GloboNews

Um incidente preocupante envolvendo um policial civil e a jornalista da GloboNews, Natuza Nery, ocorreu em um supermercado localizado no bairro de Pinheiros, em São Paulo. De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o policial acusado de ameaçar a profissional foi afastado de suas funções operacionais.

A confirmação do afastamento foi feita ao portal Terra na última sexta-feira, 3. O episódio se desenrolou na segunda-feira, dia 30, quando o policial identificado como Arcenio Scribone Junior abordou Nery durante suas compras, questionando se ela era realmente a jornalista da emissora. Em seguida, ele proferiu declarações hostis, insinuando que tanto a jornalista quanto sua empresa eram responsáveis pela situação atual do país e fazendo uma ameaça contundente ao afirmar que pessoas como ela “merecem ser aniquiladas“.

Testemunhas relataram que a agressão verbal continuou até o caixa do estabelecimento, onde o policial teria xingado a jornalista. A Corregedoria da Polícia Civil já instaurou um inquérito para investigar os fatos. Por sua vez, o policial negou as acusações, alegando que sua intenção era apenas criticar o trabalho de Natuza Nery.

Até o momento, não foi possível localizar a defesa do policial para comentar sobre o caso; contudo, este espaço permanece aberto para futuras manifestações. A SSP informou que já foram iniciadas diligências no supermercado com o intuito de coletar imagens de câmeras de segurança e identificar possíveis testemunhas.

Após a divulgação das ameaças sofridas por Natuza Nery, diversas figuras públicas, incluindo políticos e celebridades, manifestaram seu apoio à jornalista nas redes sociais, pedindo uma investigação rigorosa e ágil sobre o ocorrido. Entre os apoiadores está o ministro Gilmar Mendes, que utilizou sua conta no X (anteriormente conhecido como Twitter) para exigir uma resposta imediata das autoridades e reafirmar a importância do jornalismo profissional para a democracia.

“O ataque sofrido por Natuza Nery, em razão do simples exercício diário de seu ofício, exige pronta resposta do poder público, em especial dos órgãos de persecução penal. É de nossa manutenção na pauta civilizatória que estamos a tratar. As democracias dependem do jornalismo profissional; sem ele, não há liberdade de informação e, por conseguinte, liberdade de expressão“, escreveu Mendes.