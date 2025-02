Policiais Militares socorrem mulher em trabalho de parto

Na madrugada desta quinta-feira (26), equipe de Policiais Militares do posto policial de Cocaia do 27º BPM/M prestou apoio a uma mulher em trabalho de parto. A ocorrência teve início quando a mãe da gestante procurou a unidade policial informando que sua filha estava dando à luz em casa.

Diante da urgência da situação, os policiais se dirigiram imediatamente à residência e encontraram Aline segurando em seus braços a recém-nascida Lorena. Como não havia uma equipe do SAMU disponível no local, os agentes decidiram transportar mãe e filha na viatura até o Hospital Geral do Grajaú. O pai da criança também acompanhou o trajeto.

Já no hospital, mãe e bebê receberam atendimento médico e, após algum tempo, a equipe foi informada de que ambas estavam bem. Com a situação resolvida, a Polícia Militar encerrou a ocorrência.