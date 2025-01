Policiais entram sem autorização em campus da Fiocruz durante operação

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) manifestou publicamente sua indignação após uma operação realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (8), onde agentes entraram no campus sem a devida identificação e autorização. O incidente ocorreu nas instalações do Campus Manguinhos-Maré, situado nas proximidades de comunidades na zona norte da capital fluminense.

Durante a operação, um supervisor da empresa responsável pela segurança da fundação foi detido pelos policiais sob a alegação de que estaria proporcionando abrigo a criminosos em fuga. Em contrapartida, a Fiocruz defendeu que o funcionário estava apenas colaborando com a desocupação e interdição de áreas para preservar a segurança de alunos e colaboradores.

O episódio ainda resultou em uma funcionária sendo ferida por estilhaços, decorrente de uma bala que atravessou o vidro de uma das paredes do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, local onde são produzidas vacinas e outros medicamentos essenciais da Fiocruz.

Por meio de um comunicado, a fundação enfatizou que a intervenção da Polícia Civil ocorreu “de maneira arbitrária, sem qualquer autorização ou prévio aviso à instituição, colocando em risco a integridade física de trabalhadores e estudantes da Fiocruz”.

A Polícia Civil, por sua vez, informou que a ação faz parte da “Operação Torniquete“, realizada no Complexo de Manguinhos com o objetivo de reprimir o roubo e a receptação de cargas, atividades que financiam facções criminosas na região.

Até o início da tarde, apenas o vigilante da Fiocruz havia sido detido, sob acusação de auxiliar na fuga de indivíduos envolvidos em atividades ilícitas. Durante a operação, os agentes também conseguiram apreender armas e drogas na comunidade, embora a nota oficial não tenha especificado as quantidades envolvidas.