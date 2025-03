Policiais disfarçados de turistas desmantelam esquema de venda de drogas em carrinho de sorvete

Quem passa aos finais de semana pela praia de Balneário Tupy, em Itanhaém, jamais iria desconfiar de que um simples carrinho de sorvete fizesse parte de um ‘ponto de tráfico ambulante‘ na região do litoral sul de São Paulo. Entre uma venda e outra de sorvetes e bebidas, porções de drogas eram comercializadas em plena luz do dia pela orla da praia.

O esquema foi descoberto por policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itanhaém. Ao receber denúncias anônimas de comerciantes locais insatisfeitos com a movimentação de usuários pela faixa de areia, os agentes começaram a investigar o suspeito pelas características passadas na ligação.

A ideia inicial era captar os movimentos do vendedor por meio das imagens do drone, mas como o suspeito atuava indo de um quiosque para o outro, não foi possível o uso do equipamento. Foi aí que Luciano César, chefe de investigação da DIG de Itanhaém, teve um plano diferente do habitual.

“Já me disfarcei de várias coisas ao longo da carreira, mas como um turista, de camiseta e bermuda, foi a primeira vez”, brinca o policial. O trabalho contou com mais dois investigadores: Anderson Henrique e Josué Roberto, que também se infiltraram disfarçado no meio dos banhistas.

A ação realizada na tarde de sábado (22) durou em torno de duas horas. Os dois policiais se posicionaram estrategicamente pela faixa de areia enquanto observavam o investigado. Em determinado momento, quando o suspeito estava em um quiosque servindo bebidas, um cliente chegou já dando um dinheiro ao vendedor, que não pegou nada em seu carrinho.

O ambulante tirou algo da pochete semelhante a um papelote de drogas e entregou ao comprador. Nessa hora, os agentes fizeram a abordagem e prenderam em flagrante o suspeito de 44 anos por tráfico de drogas. O outro homem prestou depoimento como testemunha e foi liberado.

Velho conhecido

De acordo com os investigadores, o suspeito era uma figura conhecida da região. Foi constatado que em 2015 ele já havia sido preso pela Polícia Militar utilizando o mesmo modus operandi para comercializar drogas no município. Ele também tem passagens criminais por furto e violência doméstica.

Com o detido os policiais civis apreenderam a pochete, uma máquina de cartão, um estojo de óculos, um celular, R$ 176 em espécie e 26 papelotes de maconha e cocaína.

SSP

Método inusitado

Em atuação pela DIG, foi a primeira vez que César realizou a prisão de um traficante que usava um carrinho de sorvete para enganar a fiscalização. “Não é uma prática incomum, mas é muito difícil de você identificar”, disse o agente.

O investigador conta que o papel da Polícia Civil em casos como esse é fundamental. “No dia a dia, é comum a gente andar com roupas que não chamem atenção para conseguirmos nos infiltrar no mesmo ambiente que o alvo”. O policial já se passou por morador de rua, comprador de imóveis e até por cliente de loja para prender os criminosos.

Em mais de 15 anos de atuação na corporação, o delegado titular da DIG de Itanhaém, Arilson Brandão, comenta que nunca tinha visto algo parecido. “Vamos continuar as investigações para combater esse tipo de crime no município. Nossa presença será ainda mais constante”, disse Brandão.

A Delegacia de Investigações Gerais de Itanhaém atende a qualquer tipo de crime, mas os mais comuns são relacionados a homicídios, latrocínios, roubos de carga e desaparecimento de pessoas.