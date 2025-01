Polícia revela que motorista do Cybertruck em Las Vegas se suicidou antes da explosão

Na quarta-feira, dia 1º de janeiro, um incidente trágico ocorreu em frente ao Hotel Internacional Trump, em Las Vegas, onde uma explosão envolvendo uma Cybertruck deixou sete feridos. A polícia local confirmou na quinta-feira, dia 2, que o motorista do veículo cometeu suicídio momentos antes da explosão.

De acordo com o xerife Kevin McMahill, do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, o homem disparou contra si mesmo pouco antes de latões de gasolina e fogos de artifício presentes no carro serem detonados. Durante a investigação, as autoridades descobriram uma arma ao lado do motorista — uma das duas pistolas semiautomáticas que haviam sido adquiridas legalmente no dia 30 de dezembro.

Dentro do veículo, os agentes também encontraram documentos pessoais, incluindo uma carteira de identidade militar, um passaporte, um iPhone e cartões de crédito. O estado do corpo do motorista foi tão severamente alterado pela explosão que a identificação oficial exigiu análise de DNA e outros registros médicos.

O FBI está investigando o caso e ainda não determinou se o incidente pode ser classificado como um ato terrorista. As autoridades esclareceram que não há conexão aparente entre essa ocorrência e outro ataque a tiros que resultou em 15 mortes em Nova Orleans no mesmo dia.

As semelhanças entre os dois eventos chamaram atenção inicialmente devido à proximidade temporal e ao fato de ambos terem ocorrido em áreas de grande aglomeração. Os suspeitos alugaram seus veículos pelo mesmo aplicativo de transporte, Turo.

O motorista foi identificado como Matthew Livelsberger, um soldado de 37 anos do Exército americano oriundo do Colorado. Na ocasião do incidente, ele estava em licença. A polícia afirma que ele atuou isoladamente.

Um parente de Livelsberger declarou à agência Reuters que ele era um fervoroso apoiador de Donald Trump. O xerife McMahill comentou que a polícia não ignora a relação entre o local da explosão e o conglomerado ligado ao presidente eleito. Entretanto, acrescentou que não há evidências que indiquem que a ideologia política tenha influenciado suas ações.

Conforme informações adicionais, Livelsberger alugou a Cybertruck em Denver no dia 28 de dezembro e fez paradas em diversas cidades antes de chegar a Las Vegas na manhã do incidente. Ele dirigiu pela famosa Strip da cidade antes de estacionar no Hotel Internacional Trump.

A explosão aconteceu às 8h40 (horário local), levando à evacuação imediata do hotel e à transferência dos hóspedes para segurança.

Em outro episódio violento ocorrido na mesma data, à noite, disparos foram efetuados contra uma multidão em Nova York, deixando dez feridos. Esses eventos marcam um início de ano preocupante para os Estados Unidos, especialmente com a iminente posse de Trump na presidência.