Polícia prende suspeitos de venderem cargas roubadas no centro de SP

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), prendeu dois homens por receptação na segunda-feira (3), no bairro República, região central de São Paulo. A dupla é suspeita de receber cerca de 357 fechaduras eletrônicas que haviam sido roubadas de um caminhão em dezembro do ano passado.

O esquema de receptação foi descoberto por policiais da 4ª Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos (Disccpat). Os criminosos renderam o motorista do caminhão e roubaram cerca de 500 caixas de fechaduras digitais avaliadas em mais de R$ 1 milhão.

As investigações levaram a equipe até um anúncio em um aplicativo de vendas, no qual o “vendedor” divulgava o produto roubado. Os agentes realizaram a compra e marcaram um encontro com o suspeito. Ao chegar, a equipe o identificou e realizou a abordagem.

Com o homem, uma sacola com quatro fechaduras foi apreendida. Dentro do imóvel, o segundo responsável pelo esquema foi detido. O local era usado para armazenar eletrônicos, que eram comercializados em duas lojas localizadas na Rua Santa Ifigênia, também na região central da capital. Em seguida, a equipe iniciou a vistoria no depósito.

Os policiais ainda recolheram drones agrícolas, impressoras, aparelhos de ar-condicionado, monitores de 65 polegadas, diversos notebooks, entre outros objetos. As mercadorias não apresentavam documentação. A equipe também apreendeu aparelhos eletrônicos que estavam nas lojas. O restante das fechaduras foi apreendido e devolvido às vítimas.

Após o flagrante, a dupla foi encaminhada à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como receptação de carga e localização e apreensão de objeto na 4ª Disccpat.