Carga de R$ 17 mil é recuperada após roubo na zona sul de São Paulo

Uma carga de carne avaliada em R$ 17 mil foi recuperada pela equipe de Radiopatrulhamento com Motocicletas (RPM) na tarde desta sexta-feira (17). O roubo aconteceu na Avenida Dona Belmira Marin, zona sul da capital paulista.

Durante patrulhamento preventivo com foco em roubo de carga, os policiais foram acionados pelo COPOM para atender a ocorrência. No local, a vítima informou que, além da carga, seus pertences também haviam sido subtraídos. Com base nas informações, a equipe localizou o veículo Fiat Doblo, utilizado no roubo, abandonado no Jardim São Bernardo.

Divulgação/Polícia Militar

Apesar de recuperar o veículo, a carga ainda não havia sido encontrada. Em diligências por áreas conhecidas como pontos de descarte de mercadorias roubadas, os policiais localizaram 14 caixas de carne, pesando aproximadamente 350 kg, escondidas em uma lixeira de caminhão de coleta na Rua Doutor Nuno Guener de Almeida.

A operação contou com o apoio de diversas equipes do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. A vítima, o veículo e a carga foram conduzidos ao 48º Distrito Policial, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência por roubo e recuperação de bens.

A ação rápida e integrada da Polícia Militar garantiu a devolução dos produtos e reforçou a eficácia no combate a crimes de carga na região.