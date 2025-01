Polícia Militar recupera moto roubada na zona sul de São Paulo

Na manhã de hoje (29), policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano localizaram uma motocicleta roubada na Avenida das Nações Unidas, em Santo André, com o apoio do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e de uma empresa especializada em rastreamento veicular.

O veículo foi encontrado abandonado em uma área de mata nas proximidades do Rio Jurubatuba. Durante a abordagem, os policiais realizaram uma vistoria no local e encontraram um celular e um documento de identidade que não pertenciam à vítima. Os itens foram imediatamente apreendidos para investigação.

A ocorrência foi registrada no 11º Distrito Policial, onde a vítima compareceu para prestar depoimento. Ao ser mostrado o documento de identidade encontrado, ela reconheceu a pessoa na foto como um dos envolvidos no crime. A motocicleta foi devolvida ao proprietário, e os itens apreendidos seguiram para análise pela polícia.

As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo roubo e esclarecer os detalhes do crime.