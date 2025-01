Polícia Militar inicia Operação Assistida com novas câmeras corporais

A Polícia Militar deu início nesta quarta-feira (29) à Operação Assistida para analisar o desempenho do novo modelo de câmeras corporais portáteis (COP) da Motorola.

O objetivo da operação é testar, em ambiente real, a verificação da robustez do equipamento e do sistema de gestão de evidências.

Foram disponibilizadas 120 câmeras para o 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), na região de São José dos Campos, que ainda não tinha o equipamento. Às 6h desta quarta-feira o primeiro grupo de policiais saiu para o patrulhamento já com as novas câmeras corporais.

“Os policiais estão treinados e preparados para operar o novo equipamento. Eles entenderam a importância da nova sistemática”, disse o coronel Luiz Fernando Alves, comandante do Comando de Policiamento do Interior 1.

As novas câmeras possuem acionamento manual, feito pelo policial diante de fato de interesse policial, ou remoto, pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) em todas as ocorrências registradas, ou pela supervisão direta do PM, garantindo que as ocorrências sejam devidamente registradas.

“As câmeras aumentam a nossa condição de ter a imagem de uma ocorrência, facilita a ação do policial quando está em uma situação de risco e até mesmo serve de provas para a elucidação de futuros crimes”, complementa o coronel.

Todas as etapas e análises do teste em campo serão informadas ao Supremo Tribunal Federal. Ao final da operação assistida, em 21 de março, será elaborado um relatório final pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) da PM.

O teste de campo com os novos equipamentos não afetam o funcionamento das atuais 10.125 câmeras Axon, que continuam em operação.