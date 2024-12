São Paulo expande segurança com 2 mil novas câmeras corporais

O estado de São Paulo está prestes a expandir significativamente seu programa de monitoramento policial com a introdução de 2 mil novas câmeras corporais, graças a um investimento de R$ 27,8 milhões do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esse financiamento reflete o cumprimento do programa estadual às normas federais estabelecidas pela Portaria nº 648/2024.

O anúncio oficial, feito pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) nesta quinta-feira (5), confirma que São Paulo aumentará seu contingente de câmeras para 14 mil unidades, marcando um incremento de 38% no programa atual. Até o momento, o estado opera com 10.125 dispositivos e espera atingir a marca de 12 mil após uma aquisição independente realizada em setembro deste ano.

A iniciativa paulista destacou-se na competição entre estados com forças policiais superiores a 20 mil agentes, superando os estados da Bahia e Rio de Janeiro, e conquistou a primeira posição nos critérios avaliativos da Senasp.

Em sua submissão, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo enfatizou que o projeto não apenas apoia o desenvolvimento de políticas e atividades voltadas para a segurança pública, mas também reforça o combate à criminalidade, corrupção, crime organizado e violência. O documento sublinha ainda o compromisso do estado com a modernização das instituições de segurança pública em todos os níveis — federal, estadual e municipal — em consonância com os objetivos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que priorizam o fortalecimento e a inovação no setor.