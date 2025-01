Polícia Militar Realiza Prisão de Suspeitos de Roubo na Ciclovia do Parque Bruno Covas

A Polícia Militar de São Paulo efetuou a prisão de um homem de 18 anos e a apreensão de três adolescentes, com idades entre 16 e 17 anos, nesta terça-feira (28). Os indivíduos são suspeitos de integrarem um grupo especializado em assaltos a ciclistas na ciclovia do Parque Bruno Covas, localizado às margens da marginal Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, conforme informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de roubo na referida ciclovia e, ao chegarem ao local, avistaram os suspeitos em bicicletas na praça Nicolau Davi. Após abordagem, todos foram detidos.

Durante a abordagem, foram encontradas quatro bicicletas e um celular, que posteriormente foram reconhecidos pelas vítimas dos assaltos. O grupo foi encaminhado ao 15º Distrito Policial (Itaim Bibi), onde o caso foi registrado sob as acusações de roubo, associação criminosa, corrupção de menores e ato infracional relacionado ao roubo. Os objetos recuperados foram devolvidos aos seus respectivos proprietários.

A polícia acredita que pelo menos três assaltos na região podem ser vinculados aos detidos. Na segunda-feira (27), uma mulher de 51 anos foi vítima de um assalto violento que resultou em agressões físicas.

Ciclistas têm se tornado alvos frequentes de criminosos na área, que buscam roubar bicicletas, celulares e outros bens valiosos. Desde o ano passado, a região tem enfrentado um aumento significativo nos casos de roubo, gerando temor entre os frequentadores devido a relatos de violência. A falta de policiamento nas áreas críticas tem facilitado a ação desses criminosos.

“Fui assaltada por dois rapazes que fugiram com minha bicicleta por um portão próximo à ponte do Jaguaré. Solicitei as gravações das câmeras de segurança e descobri que não existem gravações; aquele equipamento é apenas decorativo. Nunca houve câmeras na ciclovia do rio Pinheiros”, relatou Claudia Cristina do Carmo, uma educadora física de 57 anos e moradora do Morumbi, em entrevista ao blog Ciclocosmo.

Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Militar intensificou suas ações com uma operação especial para aumentar o policiamento na área da ciclovia. Além disso, a corporação anunciou o retorno das rondas com bicicletas para garantir uma resposta mais rápida e uma presença mais próxima da população.