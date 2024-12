Polícia Militar de SP frustra assalto a banco e liberta reféns

Nesta segunda-feira (23), a Polícia Militar de São Paulo conseguiu evitar um assalto a banco em Vargem Grande Paulista, município situado na Região Metropolitana da capital paulista. Três indivíduos armados invadiram uma agência bancária e mantiveram funcionários como reféns, mas foram capturados pela polícia durante a operação.

A ação criminosa teve início por volta das 10 horas, quando os assaltantes tomaram de assalto a agência localizada no centro da cidade, que possui uma população estimada em 50 mil habitantes. A Polícia Militar foi rapidamente acionada, estabelecendo um cordão de segurança ao redor do local do crime. Para reforçar a operação, o helicóptero Águia foi enviado para sobrevoar a área, auxiliando as equipes em solo.

Dentro da agência, os criminosos fizeram diversos funcionários reféns, o que exigiu a intervenção do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate). Esse grupo especializado foi responsável pelas negociações para a liberação dos reféns e a rendição dos assaltantes, que resultou na prisão dos suspeitos sem que ninguém ficasse ferido.