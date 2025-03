Polícia Militar apreende motos furtadas e prende suspeitos no Baile da Zimba

Na noite de ontem (02), uma operação do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano resultou na apreensão de três motocicletas e na prisão de dois suspeitos na Rua Marco Ricci, em São Paulo. A ação ocorreu durante um ponto de fiscalização voltado ao Baile da Zimba, evento frequentemente associado ao uso de veículos roubados e emplacamentos adulterados.

Tentativa de atropelamento e confronto

Durante a abordagem, o condutor de uma motocicleta CBR 600 vermelha avançou contra um policial, tentando atropelá-lo. O impacto causou uma luxação na mão direita do agente, enquanto o agressor perdeu o controle da moto e colidiu contra um muro. O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente para prestar atendimento ao suspeito.

Enquanto a equipe aguardava o socorro, outro indivíduo, pilotando uma motocicleta Mottu Sport, tentou fugir a pé, mas foi rapidamente capturado. A verificação via COPOM confirmou que o veículo possuía queixa de furto. Além disso, uma terceira motocicleta foi abordada com a placa tampada, configurando crime de adulteração de sinal identificador de veículo (Art. 311 do Código Penal).

Suspeitos presos e veículos apreendidos

Os envolvidos foram conduzidos ao 101º Distrito Policial, onde o delegado de plantão ratificou a prisão dos condutores. As motocicletas foram apreendidas para investigação, e a polícia segue monitorando atividades ilícitas relacionadas ao Baile da Zimba.