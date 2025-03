Briga entre familiares termina em tentativa de homicídio em São Paulo

Na tarde de ontem (02), policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram acionados via COPOM para atender a uma ocorrência de agressão. No local, constatou-se que se tratava de uma briga entre familiares que, sob efeito de álcool, resultou em um golpe de faca na região do abdômen de um dos envolvidos.

O autor do ataque afirmou que estava “brincando” com seu compadre quando desferiu a facada. A equipe policial, ao perceber a gravidade da situação, solicitou apoio do resgate, que encaminhou a vítima ao Hospital Grajaú, onde foi submetida a cirurgia e permanece em observação.

O agressor foi conduzido ao 101º Distrito Policial, onde a delegada de plantão elaborou o Boletim de Ocorrência de tentativa de homicídio (Art. 121 do CP) e ratificou a prisão em flagrante do autor, que permanece à disposição da Justiça.