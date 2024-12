Polícia Militar age rápido, prende criminoso e recupera motocicleta roubada

Na madrugada deste sábado (21), durante patrulhamento preventivo na Avenida Dona Belmira Marin, equipes do 27° BPM/M identificaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta Yamaha Crosser que havia sido roubada horas antes.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito tentou fugir, acelerando o veículo e demonstrando nervosismo. Durante o acompanhamento até a Rua Amazonas Marcondes, o homem foi interceptado.

O suspeito foi encaminhado ao 101° Distrito Policial, onde a vítima do roubo reconheceu-o como sendo o autor do crime. O indivíduo ficou preso à disposição da Justiça pelos crimes de roubo (Art. 157), resistência (Art. 329) e desobediência (Art. 330) do Código Penal.

A atuação rápida e eficiente das equipes reforça o compromisso com a segurança da população e a recuperação de bens subtraídos.