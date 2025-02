Polícia italiana prende 181 membros da máfia Cosa Nostra

Na última terça-feira, 11, a polícia italiana realizou uma operação significativa contra a Cosa Nostra, resultando na prisão de 181 indivíduos associados à notória máfia siciliana. Este movimento foi descrito como um avanço crucial no combate a uma organização criminosa que, por gerações, tem exercido influência sobre a região da Sicília.

A Cosa Nostra ainda é uma ameaça poderosa

Domenico La Padula, tenente-coronel dos Carabinieri que coordenou a ação, destacou que apesar dos esforços contínuos das autoridades para desmantelar a Cosa Nostra, o grupo ainda mantém sua força. “A Cosa Nostra não está morta,” afirmou La Padula durante uma coletiva de imprensa.

A operação teve lugar em Palermo e nas cidades adjacentes, mobilizando cerca de 1.200 agentes dos Carabinieri. Imagens capturadas pela polícia mostraram um grande contingente de oficiais se preparando para as prisões sob a vigilância de helicópteros que sobrevoavam a área durante a madrugada.

As detenções surgiram após uma investigação de dois anos e incluem várias acusações, como afiliação à máfia, tráfico de drogas, extorsão e tentativa de homicídio. Embora as operações policiais tenham visado enfraquecer as atividades da Cosa Nostra nos últimos anos, as autoridades relataram que o grupo permanece solidamente enraizado em seu território, continuando a influenciar negativamente o tecido econômico local através de extorsão e imposição de produtos.

Mudança nas estratégias da máfia

La Padula observou que a Cosa Nostra utilizava força quando necessário e contava com um arsenal significativo de armas. Historicamente, o grupo foi dominado pela família criminosa Corleonesi, famosa por sua associação com o romance “O Poderoso Chefão” de Mario Puzo. Contudo, investigadores apontam que Palermo voltou a assumir um papel central na dinâmica da organização criminosa.

Além disso, foi revelado que clãs rivais em Palermo têm deixado suas diferenças de lado para se unirem em torno do objetivo comum de lucrar. A Cosa Nostra também estabeleceu colaborações com a ‘Ndrangheta, poderosa organização criminosa da Calábria, especialmente no comércio de drogas.

O tráfico de substâncias ilícitas tem sido um meio pelo qual os clãs da Cosa Nostra mantêm controle direto dentro da Sicília. Essa prática é vista como uma demonstração de poder e influência. Além disso, o jogo online emergiu como uma nova fonte de receita para o grupo, substituindo rifas e loterias tradicionais que antes eram administradas pela máfia.

A investigação evidenciou ainda que a Cosa Nostra continua atraindo jovens em áreas suburbanas onde as opções são limitadas e onde muitos se identificam com o poder que a máfia ainda representa. Maurizio De Lucia, promotor-chefe de Palermo, enfatizou a importância de monitorar esses novos recrutas como parte do futuro da organização criminosa.

Por fim, as táticas empregadas pela Cosa Nostra incluem métodos tradicionais de evasão legal, como infiltração em escritórios do Ministério Público e na defesa legal dos suspeitos. Essa estratégia reafirma o desafio contínuo enfrentado pelas autoridades na luta contra essa antiga organização criminosa.