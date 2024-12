Denarc faz operação contra ‘máfia’ produtora de metanfetamina em São Paulo

O Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) deflagrou hoje uma das maiores operações do país contra uma máfia envolvida na produção de metanfetamina, droga sintética popularmente conhecida como “cristal”.

Cerca de 280 policiais civis cumprem 60 mandados de prisão e 101 ordens judiciais de busca e apreensão — a maioria na área central de São Paulo e na região metropolitana. De acordo com o Denarc, entre os alvos estão 32 chineses, 17 brasileiros, quatro nigerianos, quatro mexicanos, dois portugueses e um colombiano. Denominada Operação Heisenberg faz alusão a um personagem de uma série de TV que criou um império de metanfetamina.

Conforme as investigações, o bando alvo da operação, formado na maioria por estrangeiros, contava com a participação de integrantes de uma facção criminosa atuante no Brasil. As investigações tiveram início ainda neste ano. Em junho, na primeira fase, seis pessoas foram presas e dois quilos da droga apreendidos.

A continuidade das investigações levou os agentes do Denarc a descobrir as ramificações da quadrilha. Os envolvidos são investigados pela produção, distribuição e comercialização do estimulante sintético a partir de São Paulo.

Os envolvidos serão autuados pelos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, organização criminosa e delitos conexos. Além do Denarc, a operação conta com o apoio de policiais do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro).