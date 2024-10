Polícia encontra carros com granadas próximo a escolas e UPA na zona oeste do Rio

Policiais civis da Draco (Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais) encontraram dois carros com granadas e explosivos em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (11).

Os veículos estavam estacionados abandonados na localidade conhecida como João 23, perto da Escola Municipal Sindicalista Chico Mendes, do Ciep Papa João 23, do Colégio Estadual Liberdade e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

O Esquadrão Antibombas da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) foi acionado e a área foi isolada. Os explosivos foram retirados em segurança e a polícia também removeu os veículos do local.

Segundo a Draco, a região é controlada por Gilson Ingracio, o Juninho Varão, ex-integrante da milícia de Wellington da Silva Braga, o Ecko.

Juninho Varão assumiu a quadrilha após a morte do líder anterior, conhecido como Jacão, executado na última segunda-feira (7). O assassinato teria sido realizado por um grupo rival liderado por Paulo David, o Naval.

As investigações apontam que o material apreendido pode pertencer ao grupo de Juninho Varão, que tenta expandir seu controle na área.

Ele é procurado pela polícia e tem mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio por chefiar uma organização paramilitar que atua em cinco bairros de Nova Iguaçu e em parte de Queimados, na Baixada Fluminense.

A Polícia Civil informou que as diligências continuam para identificar todos os envolvidos e desarticular o esquema criminoso.