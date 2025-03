Polícia desmantela clínica clandestina que atendia criminosos em SP

Na madrugada de quarta-feira (12), a Polícia Militar desmantelou uma clínica clandestina que operava como um hospital para membros de uma organização criminosa na região de Sapopemba, na Zona Leste da cidade de São Paulo.

Durante a ação, coordenada pelo 19º Batalhão da corporação, os agentes encontraram o local equipado com prateleiras repletas de medicamentos, materiais cirúrgicos, macas e até uma recepção improvisada. A polícia informou que esse espaço era utilizado para prestar atendimento a criminosos feridos em confrontos, evitando assim a detecção pelas autoridades.

No momento da operação, quatro indivíduos estavam na clínica: um assaltante que havia sido baleado, um biomédico, uma técnica de enfermagem e uma faxineira. Dentre eles, apenas o suspeito foi preso; os outros foram liberados e deverão responder ao processo em liberdade.

Este desmantelamento ocorreu horas após uma tentativa de roubo em uma farmácia localizada no Brooklin, na Zona Sul. Um policial militar aposentado estava presente no estabelecimento durante a ação criminosa e trocou tiros com os assaltantes. O PM relatou que ao entrar na farmácia percebeu que estava vazia até que um dos criminosos apareceu, anunciou o roubo e o direcionou para os fundos do local. Em uma reação rápida, o policial sacou sua arma e disparou contra o bandido, que conseguiu fugir juntamente com seu comparsa.

Curiosamente, o assaltante ferido na farmácia foi encontrado recebendo tratamento na clínica ilegal durante a intervenção policial.

A ocorrência foi registrada no 69º Distrito Policial (Teotônio Vilela), onde a polícia solicitou a perícia do local.